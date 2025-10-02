Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi! İşte Aşdod’a getirilen o gemiler...

(Foto: ahaber.com.tr)

"AKTİVİSTLER HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLECEK, OTOBÜSLER HAZIR!"

Kurşun, askeri limandaki hareketliliğe dikkat çekerek, teknelerin yanı sıra bir savaş gemisinin ve aktivistleri taşımak için bekletilen otobüslerin de A Haber kameralarına yansıdığını aktardı. Gözaltına alınan vicdan elçilerinin akıbetine ilişkin İsrailli yetkililerin açıklamasını da paylaştı:

"Sadece o tekneler değil, bakın şimdi farklı bir detay daha göstereceğiz. Hemen o diğer tarafta bir savaş gemisi var. Bir bina var, binanın arkasında da otobüsleri görüyorsunuz. Çünkü aktivistler İsrail'in kuzeyindeki bir hapishaneye götürülecek. Pazar gününe kadar da orada tutulacak. İsrail tarafından yapılan açıklama o yönde. Anladığımız kadarıyla oradaki otobüslere bindirilip gözetim altına, gözaltına alınacak bir hapishaneye götürülecekler."

AŞDOD LİMANI ABLUKA ALTINDA! A HABER EN YAKIN NOKTADA

Aşdod Limanı'nın askeri bir bölge olması nedeniyle girişlere izin verilmediğini belirten Kurşun, tüm engellemelere rağmen A Haber'in en yakın noktadan gelişmeleri aktarmaya devam ettiğini vurguladı: "Aşdod Limanı aynı zamanda askeri bir liman. O nedenle de içeriye girişlere veya etrafından çekim yapılmasına izin verilmiyor. Şu anda gelinebilecek, görülebilecek en yakın noktadayız. Limanın içerisinde inanılmaz bir hareketlilik var ama dediğimiz gibi en fazla yaklaşabileceğimiz nokta burası. Sumud Filosu'na ait tekneler halen daha limana gelmeye devam ediyor."