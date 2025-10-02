Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi! İşte Aşdod’a getirilen o gemiler...
Terör devleti İsrail’in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 440'tan fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı’na götürürken Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi. Muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail zorbalığı devam ediyor. Dün gece İsrail donanmasının düzenlediği operasyonla alıkonulan aktivistler ve el konulan tekneler, İsrail'in Aşdod Limanı'na getirildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan, yaşananları ve son gelişmeleri anbean aktardı.
Kurşun, İsrail'in askeri limanındaki olağanüstü hareketliliği ve aktivistlerin hapishaneye götürülme anlarını A Haber özel görüntüleriyle ekrana taşıdı.
"İSRAİL DONANMASININ ÖNCÜLÜĞÜNDE, DAHA DOĞRUSU ZORBALIĞINDA!"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'nı kuş bakışı gören bir tepeden yaptığı canlı yayında, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan operasyonunun detaylarını paylaştı. Filoya ait teknelerin bir bir limana getirildiğini belirten Kurşun, bu anları "zorbalık" olarak nitelendirdi: "Dün akşam saatlerinde İsrail donanma birlikleri tarafından Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Günlerdir Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yollardaydılar. Önce aktivistler, hemen ardından da tekneler yine İsrail donanma birliklerinin öncülüğünde, daha doğrusu zorbalığında diyelim artık, Aşdod Limanı'na doğru getirildi. Halen daha bu teknelerin gelişi devam ediyor."
"AKTİVİSTLER HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLECEK, OTOBÜSLER HAZIR!"
Kurşun, askeri limandaki hareketliliğe dikkat çekerek, teknelerin yanı sıra bir savaş gemisinin ve aktivistleri taşımak için bekletilen otobüslerin de A Haber kameralarına yansıdığını aktardı. Gözaltına alınan vicdan elçilerinin akıbetine ilişkin İsrailli yetkililerin açıklamasını da paylaştı:
"Sadece o tekneler değil, bakın şimdi farklı bir detay daha göstereceğiz. Hemen o diğer tarafta bir savaş gemisi var. Bir bina var, binanın arkasında da otobüsleri görüyorsunuz. Çünkü aktivistler İsrail'in kuzeyindeki bir hapishaneye götürülecek. Pazar gününe kadar da orada tutulacak. İsrail tarafından yapılan açıklama o yönde. Anladığımız kadarıyla oradaki otobüslere bindirilip gözetim altına, gözaltına alınacak bir hapishaneye götürülecekler."
AŞDOD LİMANI ABLUKA ALTINDA! A HABER EN YAKIN NOKTADA
Aşdod Limanı'nın askeri bir bölge olması nedeniyle girişlere izin verilmediğini belirten Kurşun, tüm engellemelere rağmen A Haber'in en yakın noktadan gelişmeleri aktarmaya devam ettiğini vurguladı: "Aşdod Limanı aynı zamanda askeri bir liman. O nedenle de içeriye girişlere veya etrafından çekim yapılmasına izin verilmiyor. Şu anda gelinebilecek, görülebilecek en yakın noktadayız. Limanın içerisinde inanılmaz bir hareketlilik var ama dediğimiz gibi en fazla yaklaşabileceğimiz nokta burası. Sumud Filosu'na ait tekneler halen daha limana gelmeye devam ediyor."
