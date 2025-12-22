Rus generale suikast iddiası! Fanil Sarvarov hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde bomba yerleştirilen bir araçta meydana gelen patlamaya ait görüntü (X)

Komite, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilmiş olması olduğunu bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...