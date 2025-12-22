Rus generale suikast iddiası! Fanil Sarvarov hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 10:04 Güncelleme: 22.12.2025 10:10
Rus General Fanil Sarvarov, Moskova'da bir araç patlamasında hayatını kaybetti. Öldürülen generalin Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu öğrenildi.
Öldürülen generalin Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu öğrenildi.
Komite, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilmiş olması olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
