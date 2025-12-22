Galatasaray ilk yarıyı lider kapattı! Hakeme eleştiri: Torreira’yı atamadın rezil oldun

Sarı kırmızılılarda Icardi attığı golle rekor kırdı (AA)

BÜLENT TİMURLENK-ICARDI CEVABI SAHADA VERİYOR

Geçen sezonun Galatasaray adına travmatik iki maçıydı Kasımpaşa ile oynadıkları. Futbolda bir rakiple aynı sezonda iki kez berabere kalırsanız kutu haber, iki kez 3-3 berabere kalırsanız 9 sütuna manşet olur.. Bu kez manşetlere "Son şampiyon, 2026'ya lider girdi" yazdırmak için çıktı sahaya Okan Buruk ve ekibi. Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda İlkay ile oynamaya öğrenen Lucas ve Yunus. Sol bekte ise tek alternatif Kazımcan elbette. Futbolda güzel gollerden daha da güzel asistler vardır. Barış'ın müthiş bir deparla topu Yunus'a akıttığında olduğu gibi. Kafası transferde vs.'de olmadığında nasıl büyük ve büyüyecek bir futbolcu olduğunun tezahürüdür bu. Buruk, geçiş hücumu yememek için bol paslı, set oyununda garantiyi istemişti takımından. Bunu yaparken tempo düştü mü düştü… Leroy Sane düşen tempoyu içeri toplu koşularıyla yükselten adam. Onun takımın hücuma kattığı kalite dün İlkay'ın iki son vuruşuyla taçlanabilirdi ama olmadı. Oyunu iki ayrı dilimde Kasımpaşa'ya verdiler ikinci yarıda. Tek farkın tedirginliği tribünlerde yaşanırken yine bir ön alan presi ve Sara'nın şık plasesi. Icardi sahada cevap vermeyi seviyor. Dün o plaseyi Kasımpaşa kadar "Icardi gitsin" Derneği üyelerine de attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın ağır temposu elbette omuzlarındaydı, son şampiyon yeni yıla o yüke rağmen 3 puan önde giriyor. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. "Tersine iletişim" uzmanı Genel Sekreter Eray Yazgan, gitsin bu başarıyı ve emeği anlatsın onlara sofralarda…

AHMET ÇAKAR-ALPER AKARSU TORREIRA'YI ATAMADI

Saray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. G.Saray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu… Kasımpaşa, maç boyu kafasını kaldıramadı. Kaleye gidemediler, 2 pas yapamadılar. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan İcardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım. Gelelim hakem Alper Akarsu'ya. 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi. Ama son bölümde iki hata yaptı. Ceza alanı dışında G.Saraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi. Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı.