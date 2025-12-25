500 bin sosyal konutun tesliminde tarih belli oldu! İlk kura çekimi Aralık’ta

25 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2025 21:43 Güncelleme: 25.12.2025 22:06
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay dahil 11 ilde yürütülen sosyal konut projesi kapsamında anahtar teslim tarihine ilişkin bilgi verdi. Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı özel bir televizyon programında 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekiminin 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılacağını açıkladı.

"11 İLİMİZDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bakan Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Böyle bir felaket sonrası verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Geldiğimiz noktada cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarları teslim etmiş olacağız.

Hem Hatay'da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok.

Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız.

"BU TARİHİ BÖLGEDE TÜM HATAYLILARIN ANISI VAR"

Depremde sadece bina değil, tarihimiz ve medeniyet varlıklarımız da depremde zarar görmüştü. Meclis binası için çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Meclis binamız şimdi gururla Hatay'a tüm Türkiye'ye hizmet verecek.

Bu tarihi bölgede tüm Hataylıların anısı var. Tüm bunları yaparken eskisinden daha güzel ve sağlam bir şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hatay'da tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi istihdamı artıracak, turizmi canlandıracak cazibe merkezlerinin inşasını üstlendik.

"153 BİNDEN FAZLA KONUTU CUMARTESİ TESLİM EDECEĞİZ"

Hatay'da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bize yapamazlar bitiremezler diyenler oldu. Burada depremzede kardeşlerimizin aklını çelmek isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla el ele verdik, 11 ilimiz ayağa kalktı. İnşallah bu anlayışla depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını giderme anlayışında olacağız.

Konteynerde yaşayan vatandaşlarımızın evleri teslim ediliyor olacak. Belli sebeplerden konteynerde yaşayanlar var. Zaman içerisinde bu konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız bu evlere taşınmış olacak.

