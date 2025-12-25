500 bin sosyal konutun tesliminde tarih belli oldu! İlk kura çekimi Aralık’ta

FOTOĞRAF: AA -ARŞİV

"BU TARİHİ BÖLGEDE TÜM HATAYLILARIN ANISI VAR"

Depremde sadece bina değil, tarihimiz ve medeniyet varlıklarımız da depremde zarar görmüştü. Meclis binası için çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Meclis binamız şimdi gururla Hatay'a tüm Türkiye'ye hizmet verecek.

Bu tarihi bölgede tüm Hataylıların anısı var. Tüm bunları yaparken eskisinden daha güzel ve sağlam bir şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hatay'da tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi istihdamı artıracak, turizmi canlandıracak cazibe merkezlerinin inşasını üstlendik.