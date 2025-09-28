Siyonist rejime dünya sırtını döndü! Ülkeler ardı ardına yaptırım hazırlığında: ABD ve İsrail yalnız kaldı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de insanları katletmeye ve uluslararası hukuk tanımamaya devam ediyor. Yaptığı soykırıma ilk günden beri tepki gösteren Başkan Erdoğan, yapılan zulmü her türlü uluslararası platformda anlatmaya ve bu soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini, insanlığın bu katil devlete karşı durması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan, son olarak New York'ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayla, tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği toplantıda İsrail'in soykırımını fotoğraf ve tarihi manifestosuyla herkese aktarmıştı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından birçok devletin Filistin Devleti'ni tanımasında etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından, özellikle birçok devlet tarafından İsrail'e yaptırım uygulama kararının zeminleri atıldığı gözlemlendi.