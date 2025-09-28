Siyonist rejime dünya sırtını döndü! Ülkeler ardı ardına yaptırım hazırlığında: ABD ve İsrail yalnız kaldı
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği soykırıma kamuoyundaki tepkiler artmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan’ın 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunu dünyaya aktarmıştı. Yaptığı tarihi açıklamada insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Başkan Erdoğan birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasında ve İsrail’e yaptırım uygulaması noktasında etkili oldu. Öte yandan birçok ülkede İsrail’e yaptırım uygulama hazırlıkları yapılırken, A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, “İsrail medyası ve kamuoyunda, dünyada ABD ile yalnız kaldıklarını ve geriye kalan tüm devletlerin kendilerine sırtını döndüğünü” biliyor dedi.
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de insanları katletmeye ve uluslararası hukuk tanımamaya devam ediyor. Yaptığı soykırıma ilk günden beri tepki gösteren Başkan Erdoğan, yapılan zulmü her türlü uluslararası platformda anlatmaya ve bu soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini, insanlığın bu katil devlete karşı durması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan, son olarak New York'ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayla, tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği toplantıda İsrail'in soykırımını fotoğraf ve tarihi manifestosuyla herkese aktarmıştı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından birçok devletin Filistin Devleti'ni tanımasında etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından, özellikle birçok devlet tarafından İsrail'e yaptırım uygulama kararının zeminleri atıldığı gözlemlendi.
İSRAİL AVRUPA'DAN MEN EDİLEBİLİR
Öte yandan UEFA ve FIFA, bu haftaki gündemlerine soykırımcı İsrail'i aldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından atanan sekiz bağımsız insan hakları uzmanı, Gazze'de yaşanan "soykırım" nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi gerektiğini açıkladı. UEFA ve FIFA, bu meseleyi karara bağlamak adına toplanma kararı aldı ve oylamaya gidecek.
SİYONİST DEVLET EUROVİSİON'DAN İHRAÇ EDİLMESİ GÜNDEMDE
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kasım ayında İsrail'in Eurovision'a katılımı hakkında bir oylama yapacağını açıkladı. Ancak İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda, İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklarken; İzlanda "katılımını sorgulayacağını", Belçika ise kararını Aralık ayında vereceğini bildirdi.
Bu gelişmelerin ardından dünya ülkeleri, Siyonist rejime sırtını çevirmeye başladı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, ABD ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını belirtti. Boyraz, Siyonist rejime karşı ciddi yaptırımların uygulanması için önemli adımların atıldığını söyledi.
"ABD VE İSRAİL YALNIZ BAŞINA KALDI"
Turgut Alp Boyraz: İsrail medyası ve kamuoyunda, dünyada ABD ile yalnız kaldıklarını; geriye kalan tüm devletlerin kendilerine sırtını döndüğünü ve bu tepkilerin kendi hükümetlerinin politikalarına yansıdığını biliyor. Buna rağmen, başta katil Netanyahu ve askerleri Gazze'de uyguladıkları soykırımı sonlandırmaktan vazgeçmiyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisi var. Yani İsrail aleyhine tüm kararları veto ediyor. BMGK'den karar çıkmayınca da ülkeler somut olarak İsrail'e yaptırım uygulamıyor. Hatta bazı ülkelerin kanunlarında, BM'de karar alınmadığı sürece hiçbir ülkeye yaptırım uygulanamaz ifadesi yer alıyor.
"BM SONRASI ÜLKELER İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN ADIMLAR ATMAYA BAŞLADI"
Şu anda İsrail'e ciddi olarak yaptırım uygulayan üç ülke var: Türkiye, İspanya ve İrlanda. Ekonomik ve liman kapatma gibi yaptırımlar uyguluyorlar. Onun dışında İsrail'e ciddi anlamda yaptırım yapan başka bir ülke yok. Ancak özellikle BM'de atılan adımların sonucunda, 100'den fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasıyla birlikte birçok ülke İsrail'e karşı silah, lojistik, sınır kapama ve çeşitli alanlarda yaptırım yapmak için önemli adımlar atıyor.
"ABD, İSRAİL TARAFINDAN REHİN ALINMIŞ BİR SİSTEMLE YÖNETİLİYOR"
Özellikle devletlerin yaptırım uygulama noktasında kamuoyunun baskının etkili olduğunu görebiliyoruz. Ancak Amerika tarafından yaptırımların olmaması için özellikle adımlar atıldığı görülüyor. ABD'de yapılan anketlerde yüzde 84 oranında katılımcıların Gazze'deki savaşın sona ermesini istediği ortaya çıkıyor. Ama ABD yaptığı adımlarla İsrail'i yalnız bırakmak istemiyor. Bu durum da bize, ABD, İsrail tarafından rehin alınmış bir sistemle yönetildiğini gösteriyor.
