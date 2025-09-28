28 Eylül 2025, Pazar

Siyonist rejime dünya sırtını döndü! Ülkeler ardı ardına yaptırım hazırlığında: ABD ve İsrail yalnız kaldı

Giriş: 28.09.2025 01:47
Güncelleme:28.09.2025 01:47
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği soykırıma kamuoyundaki tepkiler artmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan’ın 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunu dünyaya aktarmıştı. Yaptığı tarihi açıklamada insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Başkan Erdoğan birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasında ve İsrail’e yaptırım uygulaması noktasında etkili oldu. Öte yandan birçok ülkede İsrail’e yaptırım uygulama hazırlıkları yapılırken, A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, “İsrail medyası ve kamuoyunda, dünyada ABD ile yalnız kaldıklarını ve geriye kalan tüm devletlerin kendilerine sırtını döndüğünü” biliyor dedi.
