ABD’de Erdoğan depremi! A Haber’de çarpıcı açıklama: 18 ayrı istihbarat lobisi o bilgilerin peşinde!

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ALMANYA TARİHİN HEP ÇARPIK YERİNDE DURUR"

Gazeteci Yusuf Alabarda, Almanya soykırım söz konusu olduğunda tarihin hep çarpık yerinde durduğunu belirterek şöyle konuştu:

Hitler'de de soykırımın yanındaydı, şimdi de soykırımcı Netanyahu'nun yanında. Hitler ile ilgili olan kısmı masum Yahudileri soykırıma tabi tuttular kırdılar geçirdiler. Sonra Hitler sabunuyla ellerini yıkayıp geriye çekildiler. Şimdi de sırtlarındaki bagajdan dolayı yine tarihin yanlış yerinde durup, "bizim için pis işleri yapıyor" diyor.

DÖNER KAPI POLİTİKASI…

Merz'in "pis işler" açıklamasına bir yorum da ABD'den canlı bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz'dan geldi. Merz'i, ABD'de pis işlerin finansmanının transferlerini yapan kişi olarak nitelendiren Sapmaz, şöyle konuştu:

Merz burada "pis işlerimizi yapıyor" derken o pis işleri yapması için tüm finansmanı ve ABD'deki savunma sanayisi ve çeşitli şirketler üzerinden bütün transferleri yapan kişiydi kendisi.

Amerika'daki bu sistemde savunma sanayi içerisindeki döner kapı bir politika var. CIE direktörü görevi bırakmadan önce Amerika'daki savunma sanayi ile çalışmaya devam ediyor. Belirli fon aktarımları devam ediyor. Görevden ayrıldıktan sonra yeniden savunma sanayisindeki bu dev şirketlerle çalışmaya devam ediyor. Şu anda Almanya Başbakanı'nın da pozisyonu bu.

Bu döner kapı politikasının sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani bu Blackrow şirketi ile ilişkileri devam ediyor. Onun için İsrail'e bu kadar çok destek veriyor. Onun için geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda gözyaşları döktü. Yani arkasında tamamen bir çıkar ilişkisi var.