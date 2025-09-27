ABD’de Erdoğan depremi! A Haber’de çarpıcı açıklama: 18 ayrı istihbarat lobisi o bilgilerin peşinde!
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü katliamlarla bölgede insanlık krizini derinleştirirken konuya ilişkin Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den skandal bir açıklama geldi. Merz, İsrail’in kendileri için bölgede pis işler yaptığını itiraf ederken “saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu. BM'de Gazze protestoları ile panikleyen siyonist lobiler Beyaz Saray'daki zirvenin peşinde! Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler olaya tepki gösterirken ABD’den canlı bağlanan İrfan Sapmaz, Merz’e ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Sapmaz, aynı zamanda Beyaz Saray’da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin de konuşarak 18 ayrı istihbarat servisinin iki lider arasında ne konuşulduğunu öğrenmek için harekete geçtiğini, Beyaz Saray tarihinde bir ilkin yaşandığının da altını çizerek o bilgilerin sızmadığını vurguladı.
Dış basında Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump görüşmesi büyük yankı uyandırırken konuya ilişkin A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz'dan çarpıcı bilgiler paylaştı. ABD'de dünden bu yana büyük bir depremin yaşandığını belirten Sapmaz, 18 ayrı istihbarat servisinin görüşmenin detaylarını için harekete geçtiği bilgisini aldığını belirtti. Öte yandan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına ilişkn Merz'den skandal bir açıklama gelirken, olaya ilişkin Gazeteci Yusuf Alabarda, "Almanya soykırım söz konusuysa tarihin hep çarpık yerinde durur" dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına ilişkin tepki çeken bir açıklamada bulunarak "Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş" diyerek buna saygı duyduklarını resmen açıkladı. Merz konuya ilişkin, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş. İsrail ordusunun ve devlet yönetiminin bunu yapma cesaretini göstermeni sadece büyük bir saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.
"ALMANYA TARİHİN HEP ÇARPIK YERİNDE DURUR"
Gazeteci Yusuf Alabarda, Almanya soykırım söz konusu olduğunda tarihin hep çarpık yerinde durduğunu belirterek şöyle konuştu:
Hitler'de de soykırımın yanındaydı, şimdi de soykırımcı Netanyahu'nun yanında. Hitler ile ilgili olan kısmı masum Yahudileri soykırıma tabi tuttular kırdılar geçirdiler. Sonra Hitler sabunuyla ellerini yıkayıp geriye çekildiler. Şimdi de sırtlarındaki bagajdan dolayı yine tarihin yanlış yerinde durup, "bizim için pis işleri yapıyor" diyor.
DÖNER KAPI POLİTİKASI…
Merz'in "pis işler" açıklamasına bir yorum da ABD'den canlı bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz'dan geldi. Merz'i, ABD'de pis işlerin finansmanının transferlerini yapan kişi olarak nitelendiren Sapmaz, şöyle konuştu:
Merz burada "pis işlerimizi yapıyor" derken o pis işleri yapması için tüm finansmanı ve ABD'deki savunma sanayisi ve çeşitli şirketler üzerinden bütün transferleri yapan kişiydi kendisi.
Amerika'daki bu sistemde savunma sanayi içerisindeki döner kapı bir politika var. CIE direktörü görevi bırakmadan önce Amerika'daki savunma sanayi ile çalışmaya devam ediyor. Belirli fon aktarımları devam ediyor. Görevden ayrıldıktan sonra yeniden savunma sanayisindeki bu dev şirketlerle çalışmaya devam ediyor. Şu anda Almanya Başbakanı'nın da pozisyonu bu.
Bu döner kapı politikasının sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani bu Blackrow şirketi ile ilişkileri devam ediyor. Onun için İsrail'e bu kadar çok destek veriyor. Onun için geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda gözyaşları döktü. Yani arkasında tamamen bir çıkar ilişkisi var.
AMERİKA'DA ERDOĞAN DEPREMİ
Öte yandan Amerika dünden bu yana adeta bir deprem yaşıyor. Çok büyük bir şaşkınlık var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından Beyaz Saray tarihinde görülmemiş bir şekilde karşılanmasının şaşkınlığı hala devam ediyor.
"YAHUDİ İSTİHBARAT LOBİLERİ HAREKETE GEÇTİ"
Amerikan ana akım medyasını ve özellikle askeri istihbarat servislerinin ve savunma sanayinin bol bol bilgi sızdırdığı siteleri şöyle bir taradım. İnanılmaz bir şaşkınlık ve dolayısıyla da inanılmaz bir rahatsızlık var. Tabi bu en çok Netanyahu'yu rahatsız etti. Netanyahu'da Trump ile görüşecek. Bu arada bana ulaşan haberlere göre Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında Beyaz Saray'da ne gibi görüşmelerin olduğu hangi konularda anlaşmaların olduğu yönünde Amerika'daki 18 ayrı istihbarat servisi içerisindeki başta CIA ve F.B.I olmak üzere Yahudi destekçisi lobiler harekete geçmiş vaziyetteler.
