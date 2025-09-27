27 Eylül 2025, Cumartesi

ABD'de Erdoğan depremi! 18 ayrı istihbarat lobisi o bilgilerin peşinde!
ahaber.com.tr - Özel Haber
27.09.2025
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü katliamlarla bölgede insanlık krizini derinleştirirken konuya ilişkin Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den skandal bir açıklama geldi. Merz, İsrail’in kendileri için bölgede pis işler yaptığını itiraf ederken “saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu. BM'de Gazze protestoları ile panikleyen siyonist lobiler Beyaz Saray'daki zirvenin peşinde! Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler olaya tepki gösterirken ABD’den canlı bağlanan İrfan Sapmaz, Merz’e ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Sapmaz, aynı zamanda Beyaz Saray’da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin de konuşarak 18 ayrı istihbarat servisinin iki lider arasında ne konuşulduğunu öğrenmek için harekete geçtiğini, Beyaz Saray tarihinde bir ilkin yaşandığının da altını çizerek o bilgilerin sızmadığını vurguladı.
