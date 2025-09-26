Küresel Sumud Filosu’na kalkan olacak! İspanyol askeri gemisi yola çıktı

İspanya Donanmasına bağlı, "Furor" adlı Deniz Harekat Gemisi (BAM), ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı hareket etti.



Gün boyunca sefere hazırlanan, sağlık malzemesinin de yüklendiği gemide, bir helikopter ve bir aracın da olduğu, televizyonda yapılan canlı yayınlarda görüldü.

52 ASKERİ MÜRETTEBAT



İspanya resmi haber ajansı EFE, 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personelinin bulunduğu geminin konvansiyonel deniz gözetleme operasyonlarının yanı sıra insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrol misyonlarına katılma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.