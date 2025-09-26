Küresel Sumud Filosu'na kalkan olacak! İspanyol askeri gemisi yola çıktı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in New York'ta yaptığı açıklama sonrası, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na olası bir müdahalesine karşı insani destek için görevlendirilen İspanyol askeri gemisi yola çıktı.
İspanya Donanmasına bağlı, "Furor" adlı Deniz Harekat Gemisi (BAM), ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı hareket etti.
Gün boyunca sefere hazırlanan, sağlık malzemesinin de yüklendiği gemide, bir helikopter ve bir aracın da olduğu, televizyonda yapılan canlı yayınlarda görüldü.
52 ASKERİ MÜRETTEBAT
İspanya resmi haber ajansı EFE, 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personelinin bulunduğu geminin konvansiyonel deniz gözetleme operasyonlarının yanı sıra insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrol misyonlarına katılma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.
"AKDENİZ'DE SEYAHAT ETME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYOR"
İspanya ulusal basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verdiği haberlerde, askeri geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.
İspanya Başbakanı Sanchez, dün New York'taki İspanya'nın BM Daimi Temsilciliğinde basına yaptığı açıklamada, "İspanyol Hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu nedenle, filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek, gerekirse, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi yarın Cartagena'dan yola çıkacak." demişti.
Mevcut durumda Gazze'ye yaklaşık 990 kilometre uzaklıkta olan, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 51 teknede doktor, avukat, sanatçı, siyasetçi, aktivist gibi toplumun her kesiminden sivil katılımcılar bulunuyor.
İTALYA'DAN 2 İSPANYA'DAN 1 ASKERİ GEMİ
Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak hedefiyle yolda olan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar-Tar ise İspanya ve İtalya'nın gönderdiği askeri gemilerle ilgili yaptığı açıklamada "Etrafta gemilerin olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Onların müdahil olması planlanmıyor." diyerek, filonun Gazze'ye girişine izin vermeyeceklerini öne sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…
- 2025 Erzurum deprem haritası: Erzurum fay hattı nereden geçiyor, hangi bölgeler riskli?