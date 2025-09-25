Sumud Filosu’ndan canlı | Aktivist Doktor Osman Çetinkaya A Haber’de: Amacımız Gazze ablukasını kırmak

Dünyanın gözü Katil israil'in ambargosunu delerek Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'nda. Filodaki isimlerden Aktivist Doktor Osman Çetinkaya, A Haber canlı yayınında Can Okanar'ın sorularını yanıtladı. Çetinkaya, “Yaklaşık 25 gündür yoldayız. 31 Ağustos'ta Barcelona, İspanya'dan çıkmıştık. Şu an tahmini 5 günlük bir süremiz kaldı.” dedi. Katil İsrail'in İHA saldırılarını da anlatatn Çetinkaya, "Gazze'ye ulaştığımızda yardımın ulaşması anlamında plan, programlarımız hazır. Gazze'ye ulaştığımızda zaten bizim de amacımız Gazze ablukasını kırmak. Bir şekilde tüm gemilerde bulunan insani yardım, tıbbi yardımları Gazze'ye ulaştırmak, teslim etmek, bunun organizasyonunu yapmak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN