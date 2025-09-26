Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve işgalci İsrail ordusunun ablukasını kırmak için İtalya’dan başladığı yolculuğuna devam ediyor. Gazze’ye yaklaşık 5-6 günlük bir yolun kaldığı belirtilirken geçtiğimiz gece filo İsrail tarafından bombalı saldırıya uğramıştı. Filodan A Haber canlı yayına bağlanan Türk Aktivist Samet Turan, çeşitli ülkelerden de gelen gemilerle tarihin en büyük filosu olarak Gazze’ye ilerlediklerini belirterek “Ablukayı kıracağız” dedi.