Katil kürsüye çıktı dünya sırtını döndü! A Haber ekranlarında vicdanları titreten çıkış: “Çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaparken uluslararası tepkiyle karşılaştı. Gazze'de soykırıma varan saldırılarından dolayı yoğun baskı altında olan Netanyahu, kürsüye çıktığında delegelerin salonu terk ettiği, içeriden uğultular yükseldiği ve bina dışında protestoların devam ettiği görüldü.

"MADEM KAZANDIN, NEDEN HALA BOMBALIYORSUN?"

A Haber ekranlarında Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Netanyahu'nun gerçek niyetini deşifre ederek, "Hal böyleyse şunu sormalı bu katile: O zaman niye hâlâ bombalıyoruz? Madem her şey yolunda gitti, bütün tehlikeleri bertaraf ettin, bu mücadele niye devam ediyor? Bu yaptığı kendi fantezisi. Hamas bitmedi, Hizbullah ayakta. Söylediklerinin hepsi algıya yönelik. Burada asıl Amerika'ya mesaj veriyor. 'Pis işlerinizi ben yapıyorum, sizin ileri karakolunuzum' diyor." ifadelerini kullandı.

"KENDİ AĞZIYLA 'SOYKIRAN BİR ALÇAĞIM' DİYOR"

Başbuğ, Netanyahu'nun BM kürsüsünde verdiği mesajların aslında itiraf niteliğinde olduğunu da vurguladı ve "Bir, kendi ağzıyla 'Ben soykıran bir alçağım' diyor. İki, Hitler benzetmesinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. 'Bugüne kadar soykıranlar yakıp yıktı, ben de onu yapıyorum. Niye kızıyorsunuz?' diyor. Bu tavır, İsrail'in aslında bir terör örgütü olduğunu tüm dünyaya kanıtladı." dedi.

"BU KATİLİ ARTIK DURDURMALI"

Programda değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin ise Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının insanlık adına bir utanç olduğunu belirtterek, "Bu katili artık durdurmalı. BM Genel Kurulu'nda nasıl katliam yaptığını ve nasıl yapacağını anlatan bir devlet başkanı izledik. Bu adam an itibariyle bütün dünyayı tehdit ediyor. İnsanlığın vicdanı artık çocukları öldüren katilleri kabul etmiyor, lanetliyor. Bundan sonra gittikleri her yerde protesto edilecekler. Çünkü çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar." dedi.

"ÇOCUK KATİLLERİNİ DÜNYA ARTIK REDDEDİYOR"

Şahin, yaşanan tabloyu insanlığın ortak vicdanına işaret ederek, "Bir ülkenin lideri, BM kürsüsünden çıkıp çocuk katliamlarını savunabiliyor. Bu adam utanmadan kimleri nasıl öldürdüğünü anlatıyor. BM'nin ilkeleri hiçe sayılıyor. Çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar. Bu insanlık dramı artık görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ORTAK VİCDANI AYAĞA KALKIYOR

BM kürsüsünde Netanyahu'ya yönelen protestolar, sadece salonda değil tüm dünyada yankı buldu. Uzmanlara göre, Türkiye'nin öncülüğünde Gazze'nin her platformda gündemde tutulması, dünya kamuoyunun İsrail'in işlediği suçları daha açık görmesini sağladı. Artık sadece siyasiler değil, halklar da katillere karşı ayağa kalkıyor.