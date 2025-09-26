Katilin kirli oyunu deşifre oldu! Stüdyoda kan donduran sözler: “Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor”

Aklın Yolu programında konuşan Coşkun Başbuğ, katil Netanyahu'nun yalanlarını ve asıl niyetini ortaya döktü. 'Madem kazandın, neden hala bombalıyorsun?' diye soran Başbuğ, Netanyahu'nun Amerika'ya 'sizin ileri karakolunuzum, pis işlerinizi ben yapıyorum' mesajı verdiğini deşifre etti. Başbuğ, katilin sözlerinin altındaki kan donduran gerçeği de vurguladı, "Kendi ağzıyla 'Ben soykıran bir alçağım' diyor, Hitler'den farkı olmadığını itiraf ediyor!" dedi.

