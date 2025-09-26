26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Katilin kirli oyunu deşifre oldu! Stüdyoda kan donduran sözler: “Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor”
Katilin kirli oyunu deşifre oldu! Stüdyoda kan donduran sözler: Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor

Katilin kirli oyunu deşifre oldu! Stüdyoda kan donduran sözler: “Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 22:29
Aklın Yolu programında konuşan Coşkun Başbuğ, katil Netanyahu'nun yalanlarını ve asıl niyetini ortaya döktü. 'Madem kazandın, neden hala bombalıyorsun?' diye soran Başbuğ, Netanyahu'nun Amerika'ya 'sizin ileri karakolunuzum, pis işlerinizi ben yapıyorum' mesajı verdiğini deşifre etti. Başbuğ, katilin sözlerinin altındaki kan donduran gerçeği de vurguladı, "Kendi ağzıyla 'Ben soykıran bir alçağım' diyor, Hitler'den farkı olmadığını itiraf ediyor!" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katilin kirli oyunu deşifre oldu! Stüdyoda kan donduran sözler: Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor
Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor
“Kendi ağzıyla ‘soykıran bir alçağım’ diyor”
Çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar!
"Çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar!"
Bakan Fidan, New York’ta Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, New York’ta Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan: İsrail haydut bir aktör haline gelmiştir
Bakan Fidan: "İsrail haydut bir aktör haline gelmiştir"
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti!
Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti!
Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu
Sumud Filosu’na Siyonist saldırının ardında Türk Aktivist A Haber’e konuştu
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu!
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu!
Katil Netanyahu konuşurken BM’yi terk ettiler
Katil Netanyahu konuşurken BM'yi terk ettiler
Kurtulmuş: Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde
Kurtulmuş: “Türkiye yeni bir dönemin eşiğinde”
Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a soruşturma!
Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma!
Trump’ın Rus petrolü sözüne Kremlin’den yanıt
Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt
KKTC’de başörtüsü yeniden yasaklandı!
KKTC'de başörtüsü yeniden yasaklandı!
Daha Fazla Video Göster