26 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
BM kürsüsünden vahşet itirafı! Canlı yayında Netanyahu’ya sert tepki: "Çocuk öldürmeyi sıradanlaştırdılar!"
Aklın Yolu programında konuşan Gazeteci Zafer Şahin, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya nasıl meydan okuduğunu ve katliamlarını nasıl soğukkanlılıkla anlattığını gözler önüne serdi. 'Bu katil durdurulmalı!' diyen Şahin, Netanyahu'nun 'çocuk öldürmeyi sıradanlaştıran' bir zihniyete sahip olduğunu ve insanlık vicdanının artık bu zulmü kabul etmediğini vurguladı.