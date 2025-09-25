26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Bakan Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 22:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD ile Türkiye arasında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’na ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına yaptığı yazılı açıklamasında "ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık." ifadelerini kullandı.
