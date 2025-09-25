26 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD ile Türkiye arasında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’na ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına yaptığı yazılı açıklamasında "ABD ile uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık." ifadelerini kullandı.