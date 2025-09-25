MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı: Mutabakata uymayan SDG barışa ve istikrara tehdit

"SINIRLARIMIZDAN YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 4'Ü TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 312 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudut güvenliğinin kesintisiz devam ettiğini söyleyen Aktürk, sınır hattında son bir haftada yaşanan gelişmelere dair bilgilendirmede bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 51 bin 141 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram (1.405 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

"Bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Filistin'in birçok ülke tarafından tanınmasının olumlu karşılandığını söyleyen Aktürk, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkânsız hâle getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HAVADAN İHBAR KONTROL UÇAĞI NATO GÖREVİ KAPSAMINDA LİTVANYA'DA

NATO Güvence Tedbirleri kapsamında bir Hava İhbar Kontrol uçağının Litvanya'ya gönderildiğini söyleyen Aktürk, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından 22-25 Eylül tarihleri arasında Litvanya hava sahasında görev icra edilmekte. NATO Hava Unsur Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün (25 Eylül) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi'ne 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır" dedi.