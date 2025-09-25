25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MSB'den flaş açıklamalar: SDG terör örgütü mutabakata uymuyor
MSB’den flaş açıklamalar: SDG terör örgütü mutabakata uymuyor

MSB'den flaş açıklamalar: SDG terör örgütü mutabakata uymuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 12:10
Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yapıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci İstanbul'da TCG Anadolu Gemisi'nde düzenlenen toplantıyı takip etti. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB’den flaş açıklamalar: SDG terör örgütü mutabakata uymuyor
Filistin davası milli davamızdır
"Filistin davası milli davamızdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber’de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de
SDG terör örgütü mutabakata uymuyor
"SDG terör örgütü mutabakata uymuyor"
Dünyanın gözü bu zirvede
Dünyanın gözü bu zirvede
Fenomenler maliyenin radarında!
Fenomenler maliyenin radarında!
DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı!
DEM Parti'de Terörsüz Türkiye toplantısı!
Konser soruşturmasında sanatçılar ifade verecek
Konser soruşturmasında sanatçılar ifade verecek
A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı
A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı
CHP holding oldu Özel ise CEO
"CHP holding oldu Özel ise CEO"
Macron ile görüşme! İşte o renkli anlar…
Macron ile görüşme! İşte o renkli anlar…
BM merkezi ile Türkevi arasında mekik dokudu!
BM merkezi ile Türkevi arasında mekik dokudu!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Daha Fazla Video Göster