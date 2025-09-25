25 Eylül 2025, Perşembe
CHP'de bomba geri sayım! İmamoğlu'nu şoke edecek hamle! Özel vurucu darbeye hazırlanıyor

25.09.2025
CHP’de kasım ayı başında düzenlenmesi planlanan 39. Olağan Kurultay, parti içindeki dengeleri önemli ölçüde sarsacak gibi görünüyor. Genel Başkan Özgür Özel’in, 60 kişilik Parti Meclisi’nin (PM) en az yarısını yenilemeyi düşündüğü öğrenildi. Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre ise en büyük kaybı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin yaşayacağı öne sürülüyor.

Şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek amacıyla kurultay üstüne kurultay yapan CHP'de bu kez kasım ayı başında olağan kurultayın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

CHP'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI!

Bir yandan dava süreci kapsamındaki iddiaları hukuki manevralarla perdelemeye çalışan, diğer yandan da parti içi muhalefete yönelik geniş çaplı bir tasfiye operasyonu yürüten CHP yönetimi, asıl büyük hamleyi olağan kurultayda yapmaya hazırlanıyor.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Sabah'ın edindiği bilgilere göre genel merkez, söz konusu kurultayda yeniden göreve gelmesi halinde PM ve MYK'nın en az yarısında değişime gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'şaibeli kurultay' olarak da adlandırılan 2023 yılındaki kurultaydan bu yana, PM ve MYK içerisinde büyük çaplı bir değişiklik yapmamıştı.

Özel o dönem, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin neredeyse 4'te 1'ini 'İstanbul oluşumuna' ayırmak zorunda kalmıştı.

VURUCU HAMLE

Kasım ayı başında yapılması beklenen olağan kurultay ile birlikte özellikle İmamoğlu tarafından PM üyesi yapılan söz konusu gruptan birçok ismin liste dışında kalabileceği iddia ediliyor.

Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, bu kurultayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayını netleştirme sürecine yönelik olarak da son viraj olduğunu, Özel'in PM'de otoritesini daha da pekiştirerek tüm tabanı kendi etrafında konsolide etmeye hazırlandığını savunuyor.

MUHALİFLERİN GÖZÜ 24 EKİM'DE

24 Ekim'deki şaibeli kurultay davasından bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, söz konusu olağan kurultay ile birlikte Kılıçdaroğlu destekçilerinin de parti örgütü ile yönetim birimlerinden kökten tasfiye edileceği öngörülüyor.

Göreve geldikten sonraki ilk 9 aylık süreçte 400'e yakın muhalif partiliyi disipline gönderen genel merkez, son dönemde de özellikle parti yönetimini eleştiren ve dava sürecini ön plana çıkaran üyelere karşı geniş çaplı bir 'ihraç operasyonu' yürütüyor.

