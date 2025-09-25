CHP’de bomba geri sayım! İmamoğlu’nu şoke edecek hamle! Özel vurucu darbeye hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

VURUCU HAMLE



Kasım ayı başında yapılması beklenen olağan kurultay ile birlikte özellikle İmamoğlu tarafından PM üyesi yapılan söz konusu gruptan birçok ismin liste dışında kalabileceği iddia ediliyor.

Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, bu kurultayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayını netleştirme sürecine yönelik olarak da son viraj olduğunu, Özel'in PM'de otoritesini daha da pekiştirerek tüm tabanı kendi etrafında konsolide etmeye hazırlandığını savunuyor.