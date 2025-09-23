CHP’de köklü değişiklik hazırlığı! İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 13:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, a takımının en az yarısı ile yollarını ayıracak. 29'uncu Olağan Kurultay ile birlikte parti yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek. Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Hangi isimler topun ağzında? İşte ayrıntılar...
