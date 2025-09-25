Ekrem İmamoğlu yine Batı medyasına şikayet peşinde: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti

Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçtan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Türkiye'yi Batı medyasına şikâyet etti.

BATI BASININDA MAĞDURİYET ROLÜ

The Guardian gazetesine gönderdiği makalede Türkiye'deki demokrasiyi hedef alan İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak önünün diplomasi üzerinden kesildiğini iddia etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özel bir üniversitede öğrenim görürken illegal yollarla İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı için sahte diploması da iptal edilen İmamoğlu, Batı basınında mağduriyet rolüne bürünerek kendisini kurtarma çabasına girdi.