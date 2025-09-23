İşte Ankara'daki konser vurgununun boyutu! Milyonlarca lira zarar! Sanatçılara sadece yüzde 20 ödeme
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin bilirkişi ve MASAK raporları büyük usulsüzlükleri ortaya koydu. 32 konser için piyasa değerinin çok üzerinde ödeme yapıldığı ve belediyenin 154 milyon 453 bin TL zarara uğradığı tespit edildi. Harcamaların %80’i yüklenici firmalara aktarılırken, sanatçılara sadece %20’si ödendi. Öte yandan sahte faturalar da düzenlenirken, paraların bir kısmı restoran ve eğlence mekanlarına aktarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Hazırlanan bilirkişi ve MASAK raporları, yüz milyonlarca liralık konser harcamasının usulsüz gerçekleştirildiğini ve büyük kamu zararına yol açıldığını gösteriyor.
154 MİLYON 453 BİN TL ZARAR
Adli makamların tespitlerine göre, 32 konser için yapılan ödemeler piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşti. Belediye yalnızca bu konserler nedeniyle yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara uğradı. Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.
ÖDENEN PARANIN SADECE YÜZDE 20'Sİ SANATÇILARA
MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca %20'sine denk geliyor. Geri kalan %80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.
304 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE PARA AKTARDILAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.
ÖDENEN PARALAR ŞAHSİ HESAPLARA GEÇTİ
Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldı. Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi.
SAHTE FATURALAR KULLANILDI
Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.
YENİ ŞİRKETLERE MİLYONLUK FATURALAR
Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.
Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği raporda yer aldı.
KONSER ADIYLA YOLSUZLUK
Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını güçlendirdi. Rapora göre toplam 759 milyon TL kamu kaynağı yüklenici firmalara aktarıldı.
