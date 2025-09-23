İşte Ankara’daki konser vurgununun boyutu! Milyonlarca lira zarar! Sanatçılara sadece yüzde 20 ödeme

Ankara Büyükşehir'deki vurgunun detayları ortaya çıktı (AA)

ÖDENEN PARALAR ŞAHSİ HESAPLARA GEÇTİ

Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldı. Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi.

SAHTE FATURALAR KULLANILDI

Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.

YENİ ŞİRKETLERE MİLYONLUK FATURALAR

Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği raporda yer aldı.