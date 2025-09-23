Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: 13 gözaltı

Sabah saatlerinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonların belediye bütçesinden yapılan ve kamu zararı oluşan 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konser ile ilgili olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

