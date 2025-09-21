Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi konular var? A Haber’de çarpıcı yorum: Siyonist lobiye karşı Trump’ın can simidi Erdoğan

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SAVAŞ UÇAKLARI MESELESİ NE OLUR?

Askeri Stratejist Prof Dr. Ali Fuat Gökçe ise Perşembe günü gerçekleşecek olan Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle F-35 ve F-16 meselesine değinerek kongrenin savaş uçakları için yeniden onayının gerektiğini belirti. Gökçe, "F-35 ve özellikle F-16 satın alımıyla ilgili Caatsa yatırımlarıyla bunlar engellenmişti. Bunun ortadan kalkması için yeniden kongreden mutlaka geçmesi gerekiyor.

"F-35 İÇİN CAATSA YAPTIRIMLARI KALKMALI"

F-35 için Caatsa yaptırımlarının kalkması gerekiyor. Buda Trump'ın elinde zira hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu oluşturuyor. Hadi dense çözülecek bir konu ve o hadi de bu görüşmede olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"SURİYE'DE İKİ FARKLI YAKLAŞIM VAR"

Akabinde Suriye meselesine de değinen Gökçe, "Suriye'ye gelecek olursak iki farklı yaklaşım var. Biri Trump'ın yaklaşımı bir de İsrail'i destekleyen Amerika'nın küresel politikalarını elinde tutan o gücün yaklaşımı. Bunlar çatışıyor. Trump Suriye'de Türkiye'nin izlediği politikayı destekliyor. Suriye'ye ekonomik gözlükle bakıyor. Bu açıdan baktığımızda da Suriye'nin istikrarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.