Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi konular var? A Haber'de çarpıcı yorum: Siyonist lobiye karşı Trump'ın can simidi Erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Erdoğan’ı 25 Ekim’de Beyaz Saray’a davet etmesinin ardından “Masada hangi konular olacak?” sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle F-35 ve F-16 savaş uçakları meselesi gündeme gelirken aynı zamanda Gazze soykırımı, İsrail’in bölgesel saldırganlığı ile Suriye ve terörle mücadele konularının da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, Trump’ın Siyonist lobiye karşı çaresiz kaldığını belirterek, “Trump’ın can simidi Erdoğan” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacak. Peki masada hangi konular var? A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına katılan uzman isimler konuyu değerlendirdi.
"TRUMP İKİNCİ DÖNEMİNDE SİYONİST LOBİYE KARŞI DAHA TEMKİNLİ"
ABD Başkanı Trump'ın ilk dönemi ile ikinci dönemi arasında Siyonist lobinin tutumunu aktaran Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, şöyle konuştu:
Trump, ilk seçimlerinde Siyonist lobiye istedikleri her şeyi verdi. Ona rağmen seçimlerde Netanyahu'nun ihanetine uğradı. İkinci seçimlerde ise Trump daha temkinli gidiyor. İç politikada Siyonist dengeyi gözetiyor. Dışarıda ise vaatleri vardı. Amerika'nın özellikle bölgesel denklemlerini bozma girişimi Trump'ı sinirlendiriyor.
"ABD TÜRKİYE'NİN REEL GÜCÜNÜ GÖRÜYOR"
ABD'nin Orta Doğu'da azalan gücünü geri kazanması Türkiye ile iş birliğinden geçiyor. Bu görüşmeye de baktığımızda Türkiye'yi çok sevdiğinden değil, Türkiye'nin potansiyel ve reel gücünü görüyor. Libya'da, Kafkaslar'da Karabağ'da, Rusya ile ilişkilerinde performansını görüyor. Bununla ABD, "biz Türkiye'yi baybas edemeyiz" diyor. Ama İsrail lobisinin derdi ne? ABD üzerinden Türkiye'yi baybas etmek. Hatta Türkiye'yi dağıtıp parçalamak. Trump bu projeye tamamen karşı. Ayrıca şahsi olarak Trump'ın Erdoğan'a hayranlığı var. Erdoğan'ın Suriye'deki, Karabağ'daki başarısını görüyor. O nedenle Trump İsrail'i makul olmaya çağırıyor. Başka bir anlamda da Siyonist lobiye karşı çaresiz kalan Trump'ın can simidi Erdoğan.
SAVAŞ UÇAKLARI MESELESİ NE OLUR?
Askeri Stratejist Prof Dr. Ali Fuat Gökçe ise Perşembe günü gerçekleşecek olan Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle F-35 ve F-16 meselesine değinerek kongrenin savaş uçakları için yeniden onayının gerektiğini belirti. Gökçe, "F-35 ve özellikle F-16 satın alımıyla ilgili Caatsa yatırımlarıyla bunlar engellenmişti. Bunun ortadan kalkması için yeniden kongreden mutlaka geçmesi gerekiyor.
"F-35 İÇİN CAATSA YAPTIRIMLARI KALKMALI"
F-35 için Caatsa yaptırımlarının kalkması gerekiyor. Buda Trump'ın elinde zira hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu oluşturuyor. Hadi dense çözülecek bir konu ve o hadi de bu görüşmede olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
"SURİYE'DE İKİ FARKLI YAKLAŞIM VAR"
Akabinde Suriye meselesine de değinen Gökçe, "Suriye'ye gelecek olursak iki farklı yaklaşım var. Biri Trump'ın yaklaşımı bir de İsrail'i destekleyen Amerika'nın küresel politikalarını elinde tutan o gücün yaklaşımı. Bunlar çatışıyor. Trump Suriye'de Türkiye'nin izlediği politikayı destekliyor. Suriye'ye ekonomik gözlükle bakıyor. Bu açıdan baktığımızda da Suriye'nin istikrarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
