Başkan Erdoğan ile Trump 25 Eylül’de görüşecek! Zirvenin perde arkası A Haber’de

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşeceklerini duyurdu. Görüşmeye ilişkin tarih veren Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı. Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal New York'taki Türk Evi'nin önünden aktardı.