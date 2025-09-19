Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST 2025’te soykırımcı Netanyahu’ya Siloam yanıtı: Değil kitabeyi Kudüs’ün tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

Başkan Erdoğan, konuşmasından önce klasikleşen TEKNOFEST pozunu verdi. (AA)

Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz.

Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Teknofest 2025'in havasını solumaya davet ediyorum.

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.