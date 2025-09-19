Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump zirvesi! ABD Başkanı tarih vererek duyurdu: Sabırsızlıkla bekliyorum
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider BM Zirvesi sırasında Beyaz Saray'da yüz yüze görüşme kararı da aldı. Görüşmeye ilişkin tarih veren Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi. İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BM Zirvesi sırasında Beyaz Saray'da yüz yüze görüşme kararı da geldi.
Trump,"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.
"ERDOĞAN İLE HER ZAMAN ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ OLMUŞTUR"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
