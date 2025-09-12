İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı! Heyetten açıklama: Eğitim öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecek
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum atandı. İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet bugün itibarıyla göreve başladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek " ifadelerine yer verildi.
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet bugün itibarıyla göreve başladıklarını belirtti.
"EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AKSAMADAN DEVAM EDECEK"
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."
