Can Holding’e suç örgütü operasyonu: 121 şirkette kara para nasıl aklandı? Gazeteci Selvi: “Kaynağı belirsiz 88 milyar TL girmiş"
Can Holding’e yönelik büyük operasyonun detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece Başsavcılığı’nın MASAK raporları doğrultusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Yapılan incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar TL giriş yaptığı, milyonlarca liranın suç gelirlerinden elde edildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında holdingin suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can yurt dışından dönüşte gözaltına alınırken, Kemal Can firari, Kenan Tekdağ ise tedavisinin ardından gözaltına alınacak. Can Holding’e yapılan "Suç örgütü" operasyonunun detayları A Haber’de Banu El’in moderatörlüğünde yayınlanan Arka Plan programında gündeme geldi. Gazeteci Abdülkadir Selvi, MASAK verilerini aktararak, “Kaynağı belirsiz olarak 88 milyar TL girmiş. Bu paraların takibini zorlaştırmak için çok sayıda şirket kurulmuş, ancak bu şirketlerde ticari faaliyet yok” dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi açıklamasında, Can Holding'e yönelik operasyonu değerlendirirken geçmişte benzer bir olayın Uzanlar döneminde yaşandığını hatırlatarak: "O zaman Süleyman Demirel başbakandı, Tansu Çiller ekonomiden sorumlu bakandı. Orhan Kilercioğlu vardı; emekli general ve devlet bakanıydı. Yolsuzlukları araştırmakla görevliydi. O dönemde hazırlanan bir rapor üzerine TMSF ve MASAK henüz kurulmamış olmasına rağmen Hazine Bakanlığı bünyesinde bir birim bu faaliyeti yürütüyordu. Buradaki suçlamalar suç örgütü kurmakla ilgili. Vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçları da iddialar arasında. Ancak terörün finansmanı gibi bir konu söz konusu değil. 121 şirket arasında Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi medya kuruluşları, ayrıca bir üniversite ve bir kolej de bulunuyor. Bu şirketlerin faaliyetleri olduğu gibi devam edecek." ifadelerini kullandı.
Selvi, Can Holding'in medyaya en son eklenen gruplardan olduğunu belirterek, "Ciner Grubu, Can Holding'i en son eklenenlerden. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla operasyon gerçekleştirildi. Karar 10 Eylül'de alındı, soruşturma ise 2022 yılında başlamıştı. MASAK raporu doğrultusunda hareket edildi. 2020-2021 yıllarında 254 milyon TL suç geliri aklandı. Hesaplara kaynağı belirsiz 88 milyar TL girdi, yaklaşık 9 milyar dolar. Bu paralar, şirketlerin ticari faaliyetlerinden değil, dışarıdan geldi. Dolayısıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü kurmak gibi suçlamalar söz konusu" dedi.
Selvi ayrıca, şirketlerin ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden sermaye artırımı yaparak ve ortaklarını borçlandırarak denetimden kaçmaya çalıştığını belirterek, "Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artışları yapılmış ve yönetim kurulu değişiklikleri sık sık gerçekleştirilmiş. Ama günümüz dijital dünyasında bu hareketler tespit ediliyor." bu duruma dikkat çekti.
Operasyonun ardından süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Selvi, şöyle konuştu: "Kolluk kuvvetleri holding ve bağlı şirketlerde inceleme yapıyor. Masak raporu detaylı ve kapsamlıdır; mali kayıtlar, giren ve çıkan paralar kontrol edilecek. Şirket ortaklarının borçlandırma yöntemiyle gerçekleştirdiği işlemlerin ticari karşılığı var mı, nasıl elde edildiği araştırılacak. TMSF süreci ise şirketleri satışa hazır hâle getiriyor. Amaç, şirketleri zarardan kurtarıp karlı hâle getirerek satmak ve milletin malını millete devretmek."
Selvi, medya sektörüne giren kirli parayla ilgili de önemli tespitler yaptı: "Geçmişte kaçakçılık ve dolandırıcılık yapmış kişiler, gayrimeşru paralarıyla ciddi yatırımlar yapıp birdenbire iş insanı olarak kabul ediliyor. Medya sektörüne girerek kendilerini meşrulaştırıyorlar. Son dönemlerde medyaya kara para girmeye başladı; bahisçilerin, hüllecilerin parası bu sektör üzerinden aklanıyor. Bu paralar, daha kârlı ticari faaliyetler yerine medya sektörüne yönlendiriliyor. Bu, medyada temiz eller operasyonunun bir başlangıcı olabilir."
Selvi, yabancı kaynaklı paraların Türk medyası üzerinden kontrol altına alınma ihtimalini de değerlendirdi: "Eğer bu paralar yurt dışından gelmişse, Türk medyası belirli alanlarda kontrol altına alınmaya mı çalışılıyor sorusu akla geliyor. Yargı, MASAK ve savcılıklar süreci yürütüyor. Mahkemeler de çalışıyor, gelişmeleri takip edeceğiz."
Son olarak TMSF sürecine değinen Selvi, şirketlerin profesyoneller tarafından yönetilerek karlı hâle getirileceğini ve medya, eğitim ve enerji gibi sektörlerdeki şirketlerin ayrı ayrı satılabileceğini belirtti: "TMSF sürecinde amaç, şirketleri kısa sürede elden çıkarıp gerçek sahiplerine ulaştırmak ve istenmeyen kartelleşmelerin önüne geçmektir. Bu süreçte devletin de kayıplarının önlenmesi gerekiyor. Dilerim süreç bir yılı aşmaz."
