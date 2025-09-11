Can Holding’e suç örgütü operasyonu: 121 şirkette kara para nasıl aklandı? Gazeteci Selvi: “Kaynağı belirsiz 88 milyar TL girmiş"

Can Holding'e yönelik büyük operasyonun detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece Başsavcılığı'nın MASAK raporları doğrultusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Yapılan incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar TL giriş yaptığı, milyonlarca liranın suç gelirlerinden elde edildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında holdingin suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can yurt dışından dönüşte gözaltına alınırken, Kemal Can firari, Kenan Tekdağ ise tedavisinin ardından gözaltına alınacak. Gazeteci Abdülkadir Selvi, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, holdingin medya ve diğer sektörlere yatırımlar yaparak suç gelirlerini meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Gazeteci Abdulkadir Selvi açıklamasında, Can Holding'e yönelik operasyonu değerlendirirken geçmişte benzer bir olayın Uzanlar döneminde yaşandığını hatırlatarak: "O zaman Süleyman Demirel başbakandı, Tansu Çiller ekonomiden sorumlu bakandı. Orhan Kilercioğlu vardı; emekli general ve devlet bakanıydı. Yolsuzlukları araştırmakla görevliydi. O dönemde hazırlanan bir rapor üzerine TMSF ve MASAK henüz kurulmamış olmasına rağmen Hazine Bakanlığı bünyesinde bir birim bu faaliyeti yürütüyordu. Buradaki suçlamalar suç örgütü kurmakla ilgili. Vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçları da iddialar arasında. Ancak terörün finansmanı gibi bir konu söz konusu değil. 121 şirket arasında Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi medya kuruluşları, ayrıca bir üniversite ve bir kolej de bulunuyor. Bu şirketlerin faaliyetleri olduğu gibi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Selvi, Can Holding'in medyaya en son eklenen gruplardan olduğunu belirterek, "Ciner Grubu, Can Holding'i en son eklenenlerden. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla operasyon gerçekleştirildi. Karar 10 Eylül'de alındı, soruşturma ise 2022 yılında başlamıştı. MASAK raporu doğrultusunda hareket edildi. 2020-2021 yıllarında 254 milyon TL suç geliri aklandı. Hesaplara kaynağı belirsiz 88 milyar TL girdi, yaklaşık 9 milyar dolar. Bu paralar, şirketlerin ticari faaliyetlerinden değil, dışarıdan geldi. Dolayısıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü kurmak gibi suçlamalar söz konusu" dedi.