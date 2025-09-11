Habertürk ve Show TV’nin sahibi Can Holding’e el konuldu! Hukukçular A Haber’de değerlendirdi
Küçükçekmece Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesinde barındıran Can Holding’in 121 şirketine el konuldu. Holding yöneticileri hakkında “kara para aklama”, “kaçakçılık” ve “suç örgütü kurma” suçlamaları yöneltildi. Peki karar ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan hukukçular değerlendirdi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Habertürk ve Show TV'nin de sahibi olan Can Holding hakkında soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Can Holding'in televizyon kanallarının yanı sıra eğitim, enerji, turizm, sağlık ve lojistik sektörlerinde de faaliyet gösterdiği biliniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Hadi Dündar A Haber'de değerlendirdi.
ÖRGÜTLÜ SUÇ YAPTIRIMI DAHA AĞIR
Avukat Hadi Dündar: Suç tiplerine bakıldığında önemli suç tiplerini görebiliyorsunuz. Özellikle suç örgütü kurma suçlaması var. Yine aynı zamanda kaçakçılık, dolandırıcılık ve mal varlıklarının aklanması yani kara para ya da kaynağı belli olmayan bir paranın sisteme girilmesi suçlaması var. Tabii bu suçların hepsinin örgüt çerçevesinde işlenme ihtimalleri de kanun koyucu tarafından düzenlenmiş ve bu suçlar eğer örgüt çerçevesinde işlenirse yaptırımı daha ağır bir yaptırıma da bağlanmıştır yine kanun koyucu tarafından.
DELİLİN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ EL KOYMADI
Tabii burada 121 tane şirkete el koyma durumunun çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü bakıldığında CMK 128 ya da işte CMK 133 gereğince bir şirketin eğer el konulma durumu söz konusuysa ya da kayyum atama durumu söz konusuysa dosyanın içerisinde yeterli bir şüphenin olduğu yani kuvvetli bir suç şüphesinin olduğu, bununla beraber kuvvetli delilin de olduğunu göstermektedir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir şahıs tutuklandığında biz nasıl orada suçun ağırlığını konuşabiliyorsak ya da dosya içerisindeki delillerin ağırlığından bahsedebiliyorsak şirketler için de eğer bir kayyum atama ya da bir el koyma durumu söz konusuysa burada kuvvetli suç şüphesiyle beraber delilin olduğunu söylememiz mümkün olacaktır.
Onun için burada CMK 128 ya da CMK 133 gereğince bir işlemin yapılmış olması da hem de savcılık tarafından bunun yapıldığı andan itibaren de hakimlik tarafından da onaylanma durumu söz konusu olduğunda burada ciddi anlamda bir suç isnadının olduğunu söylemek mümkün olacaktır.
ŞİRKETLER ARASI TRANSFERLE MASAK'TAN KAÇIŞ
Burada bir de bu suçlara bakıldığında bu suçların tamamının kaynağının maddi olduğunu görebiliyorsunuz. Yani para kaynağı olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi suç tipinin eğer içeriği maddiyse yani paraysa burada MASAK raporları çok önem arz ediyor. MASAK raporlarının da kamuoyuna yansıdığı kadarıyla tabii ki söylüyorum. Burada kaynağı belirsiz bir paradan bahsediliyor MASAK raporları sonucunda. Şirketler arasında transferler var. Birden fazla şirket kurulmuş. Birden fazla şirket arasında para transferi yapılarak denetim ve takip mekanizmasını mümkün mertebe zorlaştırmak için bir girişimde bulunulduğu isnadı var. Bu iddia çok önemli. Eğer böyle bir veri varsa az önce dediğim gibi şirketlerin kayyum atama ya da işte el koyma durumlarının ne kadar doğru, ne kadar mantıklı, ne kadar isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Onun için burada acil işler yapılır. Acil işler dediğimiz şey nedir? Mümkün mertebe daha sonra dosyanın konusu olan suç konusunun konusuz kalmaması adına ya da bu suç tipleriyle beraber bir de adli para cezaları veriliyor. Bu adli para cezalarını da en azından tahsil edebilmesi adına mal varlıklarına el konma durumu oluyor. Bir de en önemli veri ne? Eğer suçtan elde edildiyse, suçtan elde edilen paralar sonucunda tüzel kişilikler oluşturulmuşsa ya da oluşturulan tüzel kişiler aracılığıyla suç işleme durumu söz konusuysa burada bir el koyma ya da işte kayyum atama durumunun çok isabetli olduğunu söylemek mümkün. Bu evrensel hukuk sisteminde de bu böyledir. Çünkü özellikle şirketler aracılığıyla kara para konusunda çok ciddi anlamda sorun yaşamaktadır.
KAÇAKÇILIK SUÇUNUN VARLIĞI
Eğer böyle şirketler aracılığıyla illegal bir parayı legal hale getirmek için bazı eylemlere başvurursanız bütün evrensel hukuk çerçevesinde de bakıldığında bütün ülkelerde bunun suç sayıldığıdır. Bu da aynı şekilde ülkemizde de önem arz ediyor. Niye? Burada bakıldığında suç tiplerinden bir tanesi de kaçakçılık suçuydu. Kaçakçılık suçunda önemli olan veri nedir? Eğer ithalat, ihracat ya da yasak malların getirilmesi ya da usulsüz bir şekilde mal getirmesi ya da çıkartılması durumu söz konusuysa bu suçtan bahsetme ihtimali ortaya çıkıyor. 5607 sayılı kanunumuz mevcut. Eğer bu kanuna muhalefet şeklinde bir suç ortaya çıkarsa yani kaçakçılığı suç aracı olarak yani suç işlemek amacıyla kaçakçılık işlemişseniz o zaman burada da ciddi anlamda bir isnat ve ağır bir durum ortaya çıkıyor.
GÖZALTI KARARI NEDEN VERİLDİ?
Bunların hepsinin yani isnat edilen suçların hepsinin Ağır Ceza Mahkemesinde görülme durumunun söz konusu olduğunu altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü bu suçlar eğer örgüt çerçevesinde işlendiyse ve isnat edilen suçların ağırlığı da göz önüne aldığınızda burada bir gözaltı işleminin artık elzem olduğunu söylemek mümkün. Neden? Çünkü CMK 90 ve 91'e bakıldığında bu gözaltı işleminin nasıl olması gerektiğini detaylı bir şekilde kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Yani şüphelinin sorgulaması yapılacaktır bu suçtan dolayı. Bu suçtan dolayı şüphelinin sorgulamasını yapmanız için mümkün mertebe hepsini beraber almanız gerekiyor ki çünkü örgüt lideri ya da örgüt yöneticisi isnadıyla ifade verecek olan kişi nasıl bir ifade verecekse ondan sonraki şahısların da aynı minvalde bir ifade verme durumu ihtimali ortaya çıkacaktır. Ondan dolayı gözaltı işlemi yapılır. Ne kadar süre bu gözaltı süresi? Bu normal şartlarda bakıldığında 24 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılması gerekiyor ama örgüt çerçevesinde bu yapıldığı andan itibaren ne oluyor? 4 güne kadar çıkartma durumu söz konusudur. Tahminimizce cumartesi ya da pazar günü savcılığın önüne çıkma durumu söz konusu olabilir.
HABERTÜRK VE SHOW TV YAYININA MÜDAHALE SÖZ KONUSU MU?
Burada kanallar olağan akışında devam eder. Yani bura kayyum atandığı andan itibaren kayyum o şirketin ilerleyebilmesi açısından yani şirketin menfaati korunuyor aslında. Yine şüphelinin menfaati korunuyor. Çünkü suç ispatlanıncaya kadar ya da elindeki verileri en azından mahkeme değerlendirme aşamasına gelene kadar ne yapılır? Nasıl o şirketin yöneticisi işlem yapacaksa o da aynı şekilde işlem yapar. Ama buradaki tek amaç nedir? Mümkün mertebe bu şirketin içinin boşaltılmaması. Bu şirketin içerisindeki verilerin değiştirilmemesi ya da bu şirketlerin satılma durumunun olmaması için burada bir kayyum atama durumu. Yani yönetici değiştiriliyor ve aynı şekilde bir yönetim tarzına başvuruluyor. Tabii burada yayın politikası değişecektir, değişmeyecektir. Öyle bir şeyle ilgilenmez kayyum. Yani kayyum normal seyrinde neyse yayınları nasıl yapıyorsa aynı şekilde devam eder.
MEDYA EN SON HALKAYA KATILAN ZİNCİR
Can Holding'in yakın zamanda medya sektörüne girdi. İşlerin arasında sadece bir medya sektörü yok. Burada 2020 yılından bugüne kadar olan bir süreçten bahsediliyor. Eğer böyle bir süreden bahsederseniz o zaman medya bunun en son kısmında yer alır yani. Daha öncesinde 121 şirketten bahsediliyor. Finans konusunda, akaryakıt konusunda, yine eğitim konusunda çalışmaları olan bir holdingden bahsediyoruz. Onun için burada medya neredeyse en son yerde yer alıyor. Yani en son halkada yer alıyor. Daha önceki halkaların daha önemli olduğunu söylemek mümkün olacaktır.
CAN HOLDİNG'İN ŞİRKETLER OYUNU
MASAK raporunun bir cümlesi çok önemli. Nedir o? Bir sürü şirketin kurularak burada elde edilen paraların şirketler aracılığıyla transfer edilip denetim ve takip mekanizmasını zorlaştırma. Bu çok önemli bir veridir yani. Burada bu da böyle bir iki gün içerisinde yapabileceğiniz bir husus değil, belli bir zamana yayılabilecek bir husus.
Holdingin kendisine kayyum atama durumu söz konusu oluyor. Fakat burada MASAK'ın oradaki cümlesi şunu gösteriyor bize; bazı şirketlerin fiziki olduğu, bazı şirketlerin ise kağıt üzerinde olduğunu söylüyor. Önemli değil aslında. Bu önemli bir veri değil. Önemli olan fiziki ya da kağıt üzerinde olması değil. Önemli olan bu şirket aracılığıyla hangi eylemi yaptığınızdır yani. Ya da bu şirket aracılığıyla hangi faturayı kestiğinizdir? Hangi vergiyi verdiğinizdir? Hangi fiziki işlemi yapma arzusu içerisine girdiğinizdir. Kağıt üzerinde gösterdiğiniz şirket belki daha yenidir. Herhangi bir işlem yapmamışsınızdır. Ama hesaplarına ciddi anlamda bir para girişi varsa, para çıkışı varsa ya da bununla, bunun üzerinde ciddi anlamda bir makbuz kesme ya da fatura kesme durumu söz konusuysa, o zaman orada bir şüpheli durum söz konusu olacaktır. Ya da gerçek bir şirket bile olsa üç birim olarak diyelim ki iş yapılıyorken siz 10 birim gösteriyorsanız ya da 10 birim yapıyorken siz üç birim gösteriyorsanız orada da farklı bir suç tipinin ortaya çıkabileceğidir.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ
Kuvvetli bir suç şüphesi olmadan, delillerle desteklenmeden bir gözaltı işleminin yapılamayacağıdır. Şirketlere el konma durumunun olamayacağıdır. Bir de şirketlere kayyum atama durumunun söz konusu olamayacağıdır. Çünkü bunlar ağır tedbirlerdir. Ağır tedbirler olduğu için de dosyanın içerisinin dolu olması gerekir ki bunu yolsuzluk soruşturmasında defalarca konuşmuştuk. Daha sonra iddianameler ortaya çıkınca ya da belli bazı veriler kamuoyuna yansıyınca hukuk sisteminin ne kadar doğru, düzgün ve mantıklı hareket ettiğini gördük. Burada da aynı durum söz konusu. Savcılık makamı keyfi bir uygulamaya başvuramaz.
