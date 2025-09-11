Habertürk ve Show TV’nin sahibi Can Holding’e el konuldu! Hukukçular A Haber’de değerlendirdi

Ekran görüntüsü / A Haber

DELİLİN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ EL KOYMADI

Tabii burada 121 tane şirkete el koyma durumunun çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü bakıldığında CMK 128 ya da işte CMK 133 gereğince bir şirketin eğer el konulma durumu söz konusuysa ya da kayyum atama durumu söz konusuysa dosyanın içerisinde yeterli bir şüphenin olduğu yani kuvvetli bir suç şüphesinin olduğu, bununla beraber kuvvetli delilin de olduğunu göstermektedir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir şahıs tutuklandığında biz nasıl orada suçun ağırlığını konuşabiliyorsak ya da dosya içerisindeki delillerin ağırlığından bahsedebiliyorsak şirketler için de eğer bir kayyum atama ya da bir el koyma durumu söz konusuysa burada kuvvetli suç şüphesiyle beraber delilin olduğunu söylememiz mümkün olacaktır.

Onun için burada CMK 128 ya da CMK 133 gereğince bir işlemin yapılmış olması da hem de savcılık tarafından bunun yapıldığı andan itibaren de hakimlik tarafından da onaylanma durumu söz konusu olduğunda burada ciddi anlamda bir suç isnadının olduğunu söylemek mümkün olacaktır.