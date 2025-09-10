CHP’nin 38. Olağan Kurultay davasında flaş gelişme! AYM’den görevsizlik kararı başvurusuna ret

(FOTO: AA )

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE

Öte yandan CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 15 Eylül'de görülecek.