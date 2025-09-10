CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasında flaş gelişme! AYM'den görevsizlik kararı başvurusuna ret
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası gözler 15 Eylül çevrilirken yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesi ile mahkemeler arasında yaşanan görevsizlik anlaşmazlığında AYM'ye iptal başvurusu reddedildi. Bu kapsamda dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 4 Kasım'da görülecek.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talebini, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.
İLK DURUŞMA 4 KASIM'DA GÖRÜLECEK
Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı CHP'nin kurultay davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülecek.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.
İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti.
Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı.
Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.
Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.
GÖZLER 15 EYLÜL'DE
Öte yandan CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 15 Eylül'de görülecek.
