Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP'li Feti Yıldız bir araya geldi! Kulis bilgileri A Haber'de... "Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu istiyor"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Daha öncesinden başlamak gerekiyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin görüşmüşlerdi. Bu görüşmede kayyum uygulamalarının gündeme geldiği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelerle bilindiği gibi başı dertte. İşte İstanbul İl Başkanlığı çağrı heyetinin getirilmesi ve 15 Eylül'de de yine mutlak butlan kararı çıkma olasılığı dolayısıyla Hikmet Çetin'in bu görüşmede bu konuları dile getirdiği ifade ediliyor. Orada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hikmet Çetin'le partinin hukukçusu ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüşmesini istediği ifade ediliyor. Bunun üzerine de Bahçeli'nin Fethi Yıldız'a talimat verdiği ve bu görüşmenin bunun üzerine bugün gerçekleştiği ifade ediliyor. Tabii herhangi bir açıklama yapılmadı. Aslında görüşmeye ilişkin sadece gündemdeki konuların görüştükleri ifade edildi. Aslında görüşme, 15 dakika bile değil 12 dakika sürdü. Feti Yıldız'ın Hikmet Çetin'in dinlediği sadece ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra Hikmet Çetin'le kısa bir sohbet imkanı oldu. Burada da Hikmet Çetin son günlerde gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'a kayyum atanmasını yanlış olduğunu ifade etti. Onun ötesinde 15 Eylül'de eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan koltuğuna tekrar oturursa bunun çok yanlış olacağını ifade etti. Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri oturmak istediğini düşündüğünü söyleyerek 'ama yanlış olur, ve Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz' dedi."