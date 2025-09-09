Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP'li Feti Yıldız bir araya geldi! Kulis bilgileri A Haber'de... "Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu istiyor"

09 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 12:31 Güncelleme: 09.09.2025 13:38
15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP'de ipler iyice gerilirken eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Yıldız, görüşmede güncel konuların görüşüldüğünü, genel konuları değerlendirdiklerini açıkladı. Kulis bilgilerini ise A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı. Ağaoğlu, Hikmet Çetin'le kısa bir sohbet imkanı olduğunu belirterek, "Çetin, 15 Eylül'de eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan koltuğuna tekrar oturursa bunun çok yanlış olacağını ifade etti. Hikmet Çetin ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri oturmak istediğini düşündüğünü söyledi." dedi.

HİKMET ÇETİN, FETİ YILDIZ İLE GÖRÜŞTÜ!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin ise geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. Görevine başlamak üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen Gürsel Tekin'e su şişeleri fırlatıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNÜYOR MU?
Gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevirilirken CHP'de ise gerilim sürüyor. CHP'de yaşanan bu gelişmeler üzerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

HİKMET ÇETİN MHP'Lİ FETİ YILDIZ İLE GÖRÜŞTÜ
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti YıldızTBMM'deki makamında kabul etti. Yıldız, güncel konuların görüşüldüğünü belirterek, genel konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmüştü.

KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE
Kulis bilgilerini ise A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU İSTİYOR"
Ağaoğlu, Hikmet Çetin'le kısa bir sohbet imkanı olduğunu belirterek, "Çetin, 15 Eylül'de eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan koltuğuna tekrar oturursa bunun çok yanlış olacağını ifade etti. Hikmet Çetin ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri oturmak istediğini düşündüğünü söyledi." dedi.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Daha öncesinden başlamak gerekiyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin görüşmüşlerdi. Bu görüşmede kayyum uygulamalarının gündeme geldiği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelerle bilindiği gibi başı dertte. İşte İstanbul İl Başkanlığı çağrı heyetinin getirilmesi ve 15 Eylül'de de yine mutlak butlan kararı çıkma olasılığı dolayısıyla Hikmet Çetin'in bu görüşmede bu konuları dile getirdiği ifade ediliyor. Orada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hikmet Çetin'le partinin hukukçusu ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüşmesini istediği ifade ediliyor. Bunun üzerine de Bahçeli'nin Fethi Yıldız'a talimat verdiği ve bu görüşmenin bunun üzerine bugün gerçekleştiği ifade ediliyor. Tabii herhangi bir açıklama yapılmadı. Aslında görüşmeye ilişkin sadece gündemdeki konuların görüştükleri ifade edildi. Aslında görüşme, 15 dakika bile değil 12 dakika sürdü. Feti Yıldız'ın Hikmet Çetin'in dinlediği sadece ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra Hikmet Çetin'le kısa bir sohbet imkanı oldu. Burada da Hikmet Çetin son günlerde gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'a kayyum atanmasını yanlış olduğunu ifade etti. Onun ötesinde 15 Eylül'de eğer mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan koltuğuna tekrar oturursa bunun çok yanlış olacağını ifade etti. Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri oturmak istediğini düşündüğünü söyleyerek 'ama yanlış olur, ve Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz' dedi."

