CHP’de Beykoz depremi! 2 belediye meclis üyesi daha partiden istifa etti

CHP'de Beykoz Belediyesi'nde Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "rüşvet ve yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi tarafından Başkan Vekili olarak seçilen CHP'li Özlem Vural Gürzel, dün (9 Eylül 2025) yaptığı zehir zemberek açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Gürzel istifa açıklamasında "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.

2 ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ

Beykoz Belediyesi'nde Başkan Vekili Gürzel'in CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından şimdi de Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Uzun istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetime tepki göstererek "Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." dedi. Gökdemir ise istifa açıklamasında CHP tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.