CHP'de Beykoz depremi! 2 belediye meclis üyesi daha partiden istifa etti
Beykoz Belediyesi'nde Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından şimdi de Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Uzun istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetime tepki göstererek "Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." dedi. Gökdemir ise istifa açıklamasında CHP tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.
CHP'de Beykoz Belediyesi'nde Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "rüşvet ve yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi tarafından Başkan Vekili olarak seçilen CHP'li Özlem Vural Gürzel, dün (9 Eylül 2025) yaptığı zehir zemberek açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Gürzel istifa açıklamasında "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.
2 ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ
Beykoz Belediyesi'nde Başkan Vekili Gürzel'in CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından şimdi de Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Uzun istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetime tepki göstererek "Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." dedi. Gökdemir ise istifa açıklamasında CHP tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.
CHP İLÇE YÖNETİMİNE TEPKİ
Meclis Üyesi Murat Uzun istifa açıklamasında, "31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." ifadelerini kullandı.
İlçe örgütünün arka planda iş çevirdiğini iddia eden Uzun şunları söyledi: "Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir."
Uzun açıklamasının son kısmında ise, "Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum." dedi.
"YALNIZ BIRAKILDIM"
İstifa eden isimlerden olan Uğur Gökdemir ise CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. Gökdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde, atadan babadan miras kalan bu dava yolunda emek verdim, mücadele ettim. Bugün Beykoz'da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum.
Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim.
Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum.
Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum.
Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim.
Halkımız için mücadelem sürecek."
