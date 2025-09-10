CHP bölünmenin eşiğinde! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi 2. Genel Merkez’e döndü

KONGRE TAKVİMİ RAHATSIZLIĞI



Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu iddia ediliyor. Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı.

Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.