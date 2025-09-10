10 Eylül 2025, Çarşamba
CHP bölünmenin eşiğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi 2. Genel Merkez'e döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 07:01
CHP bölünmenin eşiğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi 2. Genel Merkez'e döndü

15 Eylül'de yapılacak şaibeli kurultay duruşmasına sayılı günler kala CHP içerisindeki koltuk savaşı iyice kızıştı. Ziyaretçi akınına uğrayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi, son haftalarda "2. genel merkez"e dönüşmüş durumda.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kırmızı alarma geçen genel merkez kanadı ise "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanada meydan okuyor. Parti içerisindeki belirsizliğin zirve yaptığı bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde ise hareketli günler yaşanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Sabah'ın haberine göre eski CHP liderinin Ankara'daki ofisi, son haftalarda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından parti meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü.

Partiye yakın kaynaklar, genel merkez baskısından bunalan birçok örgüt temsilcisinin, olası bir mutlak butlan kararı durumunda hızla taraf değiştirerek Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden yol yürüyebileceğini savunuyor.

KONGRE TAKVİMİ RAHATSIZLIĞI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu iddia ediliyor. Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı.

Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.

SIFIRDAN BAŞLATMAK İSTİYOR

15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor.

