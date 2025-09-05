CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz "Atatürk'ün değil müteahhit Ekrem’in partisi oldu"

CHP İstanbul Kongresi mahkeme kararıyla iptal edilirken görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine Eski İl Başkanı Gürsel Tekin Çağrı heyeti olarak atandı. Göreve başlayan Tekin, sosyal medya hesabından "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak" diyerek verdiği mesajla birlikte akıllarda İl Başkanı olarak nasıl bir yol izleyeceği sorularını getirdi. A Haber'de konuyu değerlendiren Gazeteci Emin Pazarcı konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'DE 15 EYLÜL İÇİN OLASI SENARYOLAR

CHP'nin 15 Eylül'de 6 senaryosunun olduğu ileri sürülürken, bunların ilk etapta "tüm itiraz yollarına başvurma sürecine girişilebileceği belirtilerek, sırasıyla; Genel merkezde direniş, gerekirse bazı vekillerin kapıya kendini zincirleyecek, Kılıçdaroğlu'nu "Olağan Kongre"ye zorlama, tepkiyi büyütmek için muhalefet ortak eylem planı ve "En kötü senaryo" olarak yeni partiyle yola devam etme olarak değerlendiriliyor.

"PARTİ İYİ GİTMİYOR" SÖYLEMİ

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Emin Pazarcı, "Gürsel Tekin hemen bir kongre kararı alıp partiyi kongreye götürse alınacak karar boşa düşer mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Gürsel Tekin'in bir görevi var. O görevi yapacak ama Gürsel Tekin'in başka bir iddiası daha var; "Ben 42 yıllık CHP'liyim" diyor. Partinin iyi gitmediğini söylüyor. O zaman bir de mücadele verecek. O mücadeleyi de partiyi çizgisinden uzaklaştıranlara karşı verecek. O açıdan ikisi de olacak.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİ OLMAYANLAR KENDİNİ KAYBEDEBİLİR"

Ankara'da 15 Eylül'de nasıl bir sonuç çıkacak? Sorusunu değerlendiren Pazarcı, olası senaryolar içinde yer alan Milletvekillerinin kendini kapıya zincirleme tutumunu eleştirerek, "Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar zaman zaman kendini de kaybedebiliyor. Örnek Milletvekillerinin kendini kapıya zincirlemesi örneğinde olduğu gibi." dedi. Pazarcı, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman hem haktan hukuktan bahsediyor. Hem de bakıyorsunuz, mahkemede hak arıyor kendine göre. Ancak işine geldiği mahkeme kararını kabul ediyor işine gelmeyeni kabul etmiyor. Buna ne denir bilemiyorum. Bunun hukuki terimi de yok.

"ORADA MÜTEAHHİT EKREM'İN PARTİSİ VAR"

Örneğin en kötü senaryo olarak yeni parti ile yola devam etme. Buradan yola çıktığımızda CHP maalesef bir şahıs partisi haline geldi. "Atatürk'ün partisiyiz" diyorlar ama ben ortada Atatürk'ün partisini görmüyorum. Orada müteahhit Ekrem'in partisini görüyorum. Zaten problemin ana sebebi de bu. Özgür Özel ise etkisiz eleman olarak Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. O da diyet ödüyor.

"AMAÇ İMAMOĞLU'NU KURTARMAK"

O açıdan şöyle olacak. Mutlak butlan çıkarsa belli bir süre var. O süre içerisinde Kemal Bey partiye damgasını vurur. Bu noktada Ekrem İmamoğlu dayanamaz. Bir yıllık bir süreç, kongreler olacak. Partinin de şu andaki görevi ne? Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi ne yapar ederler istifa ederler ayrılırlar ve bir grup kurarlar. Ekrem İmamoğlu'nun kaybedecek vakti yok. Partiyle birlikte kamuoyu baskısıyla kendini içerden çıkartmaya uğraşıyor." ifadelerini kullandı.