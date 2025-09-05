CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan yeni parti hazırlığı! Bomba iddia: Ankara’da 5 katlı binaya baktılar

İTİRAFÇI CHP ÜYELERİ VE YENİ PARTİ İDDİALARI

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP içerisinden yeni parti kurulacağı ile ilgili iddiaları Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendirdi.



Müderrisoğlu şunları söyledi:

"CHP'de itirafçı olanlara dokunulmaması ve üyeliklerinin iptal edilmemesi konusu konuşuluyor. Eğer onlara dokunulursa bütün mimari çöker. Nedir bu mimari? Tüm somut deliller, itiraflar, etkin pişmanlıklar, gizli tanık ifadeleri dahil olmak üzere oldukça kapsamlı ve CHP açısından da çetrefilli hale dosyanın kabulü anlamına gelir.

Eğer böyle bir tasarrufta bulunuyorsanız belediye başkanları da aklanan kadar onların da parti üyeliğini askıya almanız özelde de Ekrem İmamoğlu peşinde koşarak onun siyasi kariyer planlamasını CHP'nin kaderine geleceğine endekslememeniz gerekir.