05 Eylül 2025, Cuma
CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti hazırlığı! Bomba iddia: Ankara'da 5 katlı binaya baktılar
CHP'de şaibeli kurultay iddiaları, belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk ağı ile ilgili skandallar her geçen gün daha da büyüyor. 15 Eylül'de görülecek Kurultay davası öncesi Özgür Özel ve yönetimini panik sardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönme ihtimaline karşı çalışmalara başlayan Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı yaptığı iddia edildi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Özel'in parti hazırlığı ile ilgili olarak Ankara'da 5 katlı bir binaya baktıklarını iddia etti. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yeni parti iddialarını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:37