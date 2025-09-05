05 Eylül 2025, Cuma

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti hazırlığı! Bomba iddia: Ankara'da 5 katlı binaya baktılar

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları, belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk ağı ile ilgili skandallar her geçen gün daha da büyüyor. 15 Eylül'de görülecek Kurultay davası öncesi Özgür Özel ve yönetimini panik sardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönme ihtimaline karşı çalışmalara başlayan Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı yaptığı iddia edildi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Özel'in parti hazırlığı ile ilgili olarak Ankara'da 5 katlı bir binaya baktıklarını iddia etti. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yeni parti iddialarını değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:37
Belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 15 Eylül'deki Kurultay davasına kilitlendi.

MAHKEMEDEN İSTANBUL İL KONGRESİ KARARI
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti. Özgür Çelik yönetimine Gürsel Tekin görevlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DE 15 EYLÜL KORKUSU
15 Eylül'de mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri dönmesi ihtimali ise Özgür Özel yönetimini panikletti. Özgür Özel'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını tanımadıklarını açıklaması ise parti içinde de büyük tepki çekti.

CHP'Lİ İSİMDEN BOMBA İDDİA: YENİ PARTİ KURACAKLAR
Kriz ve kaosun eksik olmadığı CHP Genel Merkezi 15 Eylül'de mahkemeden çıkacak kararı beklerken CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Yarkadaş, Özgür Özel'in yeni bir parti kurmaya hazırlandığını hatta Ankara Balgat'ta 5 katlı bina baktığını söyledi. Yarkadaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

"Ankara Balgat'ta bir kahve zincirinin sahibinin 5 katlı yerine baktılar. Yeni bir parti kuracağız diye. Kahve zincirinin sahibi de aman beni siyasete bulaştırmayın ben siyasi partilere yer vermem dedi. 2 milletvekili gitti baktı. 3-4 ay önce gidip bakmışlar. Parti kurma fikri şu, az önce Özgür Özel'in mutlak butlan çıkarsa nasıl bir yol izleyeceğini anlattım. İlçelerde kongrelere katılacak 50 milletvekili alırım yeniden kazanırım demiş. Ama kazanamazsak o zaman başka bir parti kurarım demiş.

"PARTİ İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR"
Parti fikri yeni değil. İmamoğlu ve çevresi CHP'de siyaset yapmak istemiyordu. Bunun için hazırlık yaptılar. Şu an cezaevinde bulunan bir belediye başkanının Anadolu yakasındaki evinin kamelyasında bu işi konuştular. Partinin akının 'Ekim' olmasına karar verdiler. O belediye başkanı biraz da teknolojiden anladığı için 1 milyon 200 bin TL'ye 'Ekim partisinin' isim hakkını uzantısını aldı.

WHATSAPP GRUBUNDA DİKKAT ÇEKEN 'MACRON' DETAYI!
O toplantıya benim bir arkadaşım da katıldı gelip bana anlattı. Fakat sonra şu oldu yeni partinin zor olduğuna karar verdikleri için CHP'yi devralalım dediler ve yaşadığımız kötü süreçler oldu. Esas mesele şu Ekrem İmamoğlu'na bir Macron modeli çizdiler.

Bu Macron modeli şöyle olacak Ekrem İmamoğlu Macron gibi partiler üstü olacak, oradan cumhurbaşkanı olacak. Bunun için de hazırlıkları önce CHP'de yaptılar ve bir WhatsApp grubu kurdular. Bu grubun adına da yürüyüş koydular. Macron'un hareketinin adı ne yürüyüş. Bülent Teczan Özgür Özel de bu grubun içerisinde.

İTİRAFÇI CHP ÜYELERİ VE YENİ PARTİ İDDİALARI
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP içerisinden yeni parti kurulacağı ile ilgili iddiaları Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendirdi.

Müderrisoğlu şunları söyledi:
"CHP'de itirafçı olanlara dokunulmaması ve üyeliklerinin iptal edilmemesi konusu konuşuluyor. Eğer onlara dokunulursa bütün mimari çöker. Nedir bu mimari? Tüm somut deliller, itiraflar, etkin pişmanlıklar, gizli tanık ifadeleri dahil olmak üzere oldukça kapsamlı ve CHP açısından da çetrefilli hale dosyanın kabulü anlamına gelir.
Eğer böyle bir tasarrufta bulunuyorsanız belediye başkanları da aklanan kadar onların da parti üyeliğini askıya almanız özelde de Ekrem İmamoğlu peşinde koşarak onun siyasi kariyer planlamasını CHP'nin kaderine geleceğine endekslememeniz gerekir.

Bu yönüyle bakıldığında gerçekten bir cenaze var çünkü CHP'nin öz evlatları ile CHPye sonradan şekil vermek isteyen arasında bir aile içi kavga var bu çok açık. Ve bu kavganın da CHP'yi götüreceği yer ciddi bir ayrışma hatta yeni parti kurulumuna kadar varabilecek yeni seçenekleri de içerecektir. Benim öngörüm bu yönde"