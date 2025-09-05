CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’den ilk görüntülü açıklama

CHP'nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi'nin ardından mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'den görüntülü açıklama geldi. 4 kişilik heyetle kamera karşısına geçen Tekin, uzun zamandır CHP'de siyaset yaptığına dikkat çekerek CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracaklarını söyledi.

İşte Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan İstanbul'da da 3 buçuk yıl görev yapan insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık.

Size tanıtmak isterim Zeki başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli birimlerinde görev yaptı ilçe başkanlığı yaptı.

Yine Hasan kardeşimiz, hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.

Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz arkadaşlarımız kardeşlerimizin inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partilisi tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğiz."