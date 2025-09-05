CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'den ilk görüntülü açıklama
CHP'nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi'nin ardından mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'den görüntülü açıklama geldi. 4 kişilik heyetle kamera karşısına geçen Tekin, uzun zamandır CHP'de siyaset yaptığına dikkat çekerek CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracaklarını söyledi.
İşte Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar
"Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan İstanbul'da da 3 buçuk yıl görev yapan insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık.
Size tanıtmak isterim Zeki başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli birimlerinde görev yaptı ilçe başkanlığı yaptı.
Yine Hasan kardeşimiz, hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.
Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz arkadaşlarımız kardeşlerimizin inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partilisi tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğiz."
"'ORTADA CENAZE VAR' TABLOSU"
A Haber'de yayınlanan Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Müderrisoğlu, "CHP'liler ve hakiki CHP'liler arasındaki mücadeleye tanık oluyoruz. Aslında bu bir kardeş kavgası belliki kardeşlerden biri diğerini boğduracak. Tabi bunu siyaseten söylüyorum. Kasım 2023'ten bu yana CHP'ye gelen yönetim ve çizdiği istikamet ile CHP'nin kuruluş felsefesinin çizgisi arasında büyük bir hesaplaşma var. Bir tarafta yakın tarihte yerel seçimde elde edilen dönemsel ve konjektürel performans var. CHP'nin bundan sonraki yürüyüşünün teminatı olarak gösteren ve o anlamda CHP'yi temsil ettiğini savunan Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği Özgür Özel'in bir tür genel başkan ama adeta kayyum gibi yönettiği CHP var. Bir yandan da sonradan CHP'ye eklenen kadroların CHP'ye Genel Merkez'e hakim olma biçimi diğer yandan yerel yönetimlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları ile bağlantılı ağır bagajları var. Bunlar temizlenmeden Gürsel Tekin'in de dediği 'Ortada cenaze var.' tablosu var ve bununla yüzleşmeye mi gidilecek yoksa bütün bunlar siyasi kumpas olarak nitelendirilmeye devam edip CHP kitlenin bir bölümünü diri tutmaya çalışacak. CHP'yi bir arada tutmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor." dedi.
