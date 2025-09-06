06 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 06.09.2025 03:43
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı hakkında alınan mahkeme kararı sonrasında göreve getirilen Gürsel Tekin’in bu sürecin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Emin Pazarcı, Tekin’in partiyi çizgisinden çıkaran isimlere karşı bir savaşa girebileceğini belirterek, 15 Eylül’de mahkemenin vereceği olası senaryolara ilişkin konuştu.
