04 Eylül 2025, Perşembe
CHP’den YSK’ya başvuru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 17:53
CHP İstanbul'da kongre süreçlerinin durdurulması sonrası Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. Bu kapsamda 39. Kurultay sürecinin devamına ilişkin nihai kararı YSK verecek.

Ayrıntılar geliyor...

