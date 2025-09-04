Gürsel Tekin ve Özgür Özel görüşecek mi?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimini görevden alarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyetini atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kararı tanımadığını belirtip Özgür Çelik’in görevine devam ettiğini söyledi. Gürsel Tekin, “Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz” diyerek pazartesi günü diğer kayyum üyeleriyle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceklerini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.