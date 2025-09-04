CHP’de İstanbul krizi büyüyor! Gözler pazartesi gününde! Özel’den randevu yanıtı

04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 10:29 Güncelleme: 04.09.2025 10:32
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimini görevden alarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyetini atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kararı tanımadığını belirtip Özgür Çelik’in görevine devam ettiğini söyledi. Gürsel Tekin, “Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz” diyerek pazartesi günü diğer kayyum üyeleriyle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceklerini açıkladı. Özgür Özel ise Tekin’in randevu talebine, “yeni il başkanı sıfatıyla olmaz” diyerek karşılık verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

KAYYUM ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Özgür Çelik, bazı milletvekilleri ve partili yöneticilerle görüşen Özgür Özel, "CHP'nin il başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." dedi.

ÖZEL: KABUL EDERLERSE İHRAÇ EDERİZ

Mahkeme kararının alındığı gün televizyon yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini duyurmuştu. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözleriyle gündem olmuştu.

ÖNCE İHRAÇ SONRA SAVUNMA

CHP'deki çelişkiler zincirine dün bir halka daha eklendi. Olağanüstü MYK'da panik bir karar alarak Gürsel Tekin'i ihraç etme hamlesi yapan parti yönetimi, tepkiler üzerine 1 gün sonra bu kez Tekin'den savunma talep etti.

CHP İstanbul başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partiden ihraç edildikten sonra A Haber'e konuştu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

GÜRSEL TEKİN A HABER'E KONUŞTU!

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Neredeyse 20 saate yakın bir süredir Türkiye Gürsel Tekin'i konuşuyor. Gürsel Tekin'e ulaşmaya çalışıyor. Biz nihayet kendisine ulaşabildik ve son 20 saat içinde yaşananları konuşma fırsatımız oldu. Öncelikle tabii ki bu kararı sorduk. CHP il başkanlığı görevine atanmasıyla ilgili görüşlerini sordum kendisine. 'Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz' açıklamasında bulundu.

ÖZEL'DEN TEKİN'E RANDEVU YANITI

Öte yandan Gürsel Tekin; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de randevu talep edeceğini açıkladı. Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in randevu isteğine katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi. Özgür Özel mahkemenin verdiği kararı kabul etmediğini tekrar yinelerken, Gürsel Tekin'e randevu verebileceğini ancak 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ GİDECEĞİZ"

CHP'li Özel'in binaya giremezler sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

