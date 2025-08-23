Siyasi fonun faturası halka kesildi! Paralar hizmet yerine sisteme aktarıldı

Eski İBB Başkanı İmamoğlu - Fransız Kalkınma Ajansından kredi almak için imza atmıştı

BDDK raporuyla bu finansmanın, amacı dışında kullanılarak İBB'deki yolsuzluk örgütüne aktarıldığı tespit edildi. EBRD, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC gibi Avrupa'nın önde gelen kreditörleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kredi taleplerini reddedip İBB'ye 1 milyar 444 milyon euro ve 1 milyar 600 milyon dolar kredi vererek Ekrem İmamoğlu'na siyasi finans sağlanmasında Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, İngiliz büyükelçisi ile buluşmalar ve Avrupalı siyasilerle İmamoğlu'nun kurduğu ilişkiler etkili oldu.