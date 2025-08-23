Kuşadası’ndaki 6 milyarlık rantta kilit isim! Herkesin dilinde tek bir cümle var: O isterse olur

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel - Tibet Özer

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kuşadası Belediyesi'ndeki rant skandalıyla ilgili bir isme dikkat çekti. Övür, "6 milyarlık rantta gözler hep aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi. Herkesin dilinde tek bir cümle var: O isterse olur." ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün 23 Ağustos tarihli yazısı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası siyasetin gündemine oturdu. Ama asıl gürültü, ardında bıraktığı dosyada saklı: Kuşadası'nda dönen milyarlarca liralık imar rantı.

Çerçioğlu'nun Sabah yazarı Yavuz Ağabey'e (Donat) yaptığı açıklamalar, yıllardır fısıltıyla konuşulan tabloyu ilk kez resmileştirdi. CHP'nin Ege'deki vitrin kentlerinde beton üzerinden dönen oyunun aslında herkesin malumu olduğu ortaya çıktı.