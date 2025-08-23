Kuşadası’ndaki 6 milyarlık rantta kilit isim! Herkesin dilinde tek bir cümle var: O isterse olur
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantının perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Rantın merkezi haline gelen Kuşadası Belediyesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bir isme dikkat çekti. Övür, “Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi. Herkesin dilinde tek bir cümle var: O isterse olur.” ifadelerini kullandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 milyar liralık imar rantının arkasından çıkan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, belediyeyi kendi çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı.
Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile 'Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz' bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşılmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kuşadası Belediyesi'ndeki rant skandalıyla ilgili bir isme dikkat çekti. Övür, "6 milyarlık rantta gözler hep aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi. Herkesin dilinde tek bir cümle var: O isterse olur." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün 23 Ağustos tarihli yazısı:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası siyasetin gündemine oturdu. Ama asıl gürültü, ardında bıraktığı dosyada saklı: Kuşadası'nda dönen milyarlarca liralık imar rantı.
Çerçioğlu'nun Sabah yazarı Yavuz Ağabey'e (Donat) yaptığı açıklamalar, yıllardır fısıltıyla konuşulan tabloyu ilk kez resmileştirdi. CHP'nin Ege'deki vitrin kentlerinde beton üzerinden dönen oyunun aslında herkesin malumu olduğu ortaya çıktı.
"Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi... Hep aynı yönde... Mevzuata aykırı... Rant var... Reddettim..." diyen Çerçioğlu, ardından gelen saldırıları da şöyle özetliyordu:
"Yerel medya... Sözde gazeteciler... Çirkin, ahlak dışı sözler..."
Burada asıl dikkat çeken nokta, Çerçioğlu'nun bu kararları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de iletmiş olması. Peki sonuç? Koca bir sessizlik.
Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki yolsuzluk iddialarında sessiz kalması gibi. Tıpkı geçmişte "halkçı" nutukları atarken belediye arsalarının gece yarısı meclis kararlarıyla parsellenmesi gibi. CHP'de değişen yalnızca isimler oluyor, alışkanlıklar değil.
Özgür Özel bugün meydanlarda "dürüstlük"ten söz ediyor; ama kendi partisinin belediyelerindeki imar tezgâhlarını görmezden geliyor. Sanki siyasetin "görmedim, duymadım, bilmiyorum" üç maymununu oynuyor.
Bu açıdan Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantı olayı sadece son bir örnek. Kuşadası sakinleri iyi bilir, imar rantı açısından Kuşadası'na "kurtarılmış bölge" diye bakılıyor.
Bir kıyı kasabası olan Kuşadası, durduk yere yoğun ve yüksek binalardan oluşan ucube bir şehre dönüşmedi... Bölgede en çok binanın yapıldığı yer de Kuşadası. 2024 yılında Kuşadası, bölgede 8 bini aşkın bina satışıyla ilk sırada yer alıyor. Şehrin her semtinde imara aykırılık var. Villaların havuzları bile "süs havuzu" diye kayıtlara geçirilmiş.
RANTIN ARDINDAKİ KİŞİ
Kuşadası'nda gözler uzun süredir aynı kişiye çevriliyor: Tibet Özer. Turizmci, otelci, eğlence sektörünün güçlü ismi... Ama aynı zamanda CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de en etkili yardımcısı. Kuşadası'nda herkesin dilinde tek bir cümle var: "O isterse olur."
Belediye Başkanı Ömer Günel'den daha çok tanınan, Bülent Tezcan'ın gölgesini bile bastıran Özer, kentin imar tarihinde "kilit" isim olarak anılıyor. Ve iddialara göre Çerçioğlu'nu partiden koparan 6 milyarlık rant dosyasının arkasında da yine aynı isim var.
BETONUN KIYI HİKÂYESİ
Kuşadası yalnız değil. Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te... Ege'nin bütün sahillerinde tablo aynı:
Dağlar delinip villa dikiliyor.
Konut fiyatları milyon dolarlarla başlıyor, 25 milyon dolara bile "villa" var. Herhalde malikâne!
Ama yollar berbat, su yok, çevre kirliliği diz boyu. Şatafatlı rant düzeni ile halkın yaşadığı sefalet arasındaki uçurum büyüyor.
MİLAT MI, TEKRAR MI?
CHP'nin tarihi biraz da böyle tekrarlarla dolu değil mi? Dün "temiz belediyecilik" diyenler, bugün beton kuleler dikiyor. Dün "dürüst" siyasetten söz edenler, bugün hem milyon dolarlık villalarda yaşıyor, lüks otomobillerden inmiyor hem de "kent yoksulluğu" üzerinden siyaset yapıyor. Hiçbiri de, "Bu zenginler ne kadar vergi ödüyor?" diye sorgulamıyor.
Kuşadası'ndaki imar rantı dosyası, işte bu zincirin son halkası.
Soru şu: Bu kez bir milat mı olacak yoksa CHP'nin hafızası yine bir sonraki skandala kadar mı sürecek?
