Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 350 genç TCG Anadolu ile Zafer Yolculuğu’na çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 23:15 Güncelleme: 22.08.2025 23:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 350 gencin TCG Anadolu gemisiyle Zafer Yolculuğu'na çıkacağını müjdeledi.

350 GENÇ ZAFER YOLCULUĞU'NDA

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda…

Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur.

Millî imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir.

TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

