İBB soruşturmasında itirafçılara sırasıyla tehdit! Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında itirafçılara yönelik tehdit furyası durmuyor. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından "Ölüm listesine alındım" ifadesi yolsuzluk dosyasına giren ilk tehdit olmadı. Daha önce İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden birçok isim de tehdit edildi. İtirafçı olan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'a yönelik tehditlerle ilgili 3 farklı soruşturma devam ediyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu – Ertan Yıldız – Adem Soytekin – Aziz İhsan Aktaş

Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesine yönelik verdiği ifadeleriyle CHP'li belediyelere operasyonlar düzenlenmişti. Aktaş, verdiği ifadelerden sonra hakkında ifade verdiği kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı olacağını belirterek şikayetçi olmuştu.