İBB'deki 'kiralık katil' çetesindeki talimatı getiren sır avukat her yerde aranıyor! "İtirafçıları öldür" emri verilmişti

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması sırasında ortaya çıkan itirafçıları susturmak için "kiralık katil" tutma planı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Soruşturmada sır bir avukat olduğu da öğrenildi. Bodrum'da lüks otelde tatil yaptığı sırada gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Kandıra Cezaevi'nden talimatı getiren sır avukatın tespit edilebilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesi soruşturmasında belediyeler üzerinden yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre olmaya devam ederken, operasyonların başlangıcında itiraflarıyla örgüt için oldukça kritik olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş ifşaatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapılan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu çetesi tarafından ortadan kaldırılması için plan yapıldığı gündeme bomba gibi düştü.

İstihbarat birimlerinin bu çok önemli bilgiyi elde etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SIR AVUKAT ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre "kiralık katil planı" Türkiye gündemine bomba gibi düşerken soruşturma dosyasına giren yeni detaylara da ulaşıldı.