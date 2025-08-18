İBB'deki 'kiralık katil' çetesindeki talimatı getiren sır avukat her yerde aranıyor! "İtirafçıları öldür" emri verilmişti
İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması sırasında ortaya çıkan itirafçıları susturmak için "kiralık katil" tutma planı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Soruşturmada sır bir avukat olduğu da öğrenildi. Bodrum'da lüks otelde tatil yaptığı sırada gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Kandıra Cezaevi'nden talimatı getiren sır avukatın tespit edilebilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.