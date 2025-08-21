21 Ağustos 2025, Perşembe
İstanbul'da sokak köpekleri için yeni karar! Valilik duyurdu: İvedilikle toplanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 08:50 Güncelleme: 21.08.2025 09:12
Kontrolsüz şekilde çoğalan sahipsiz sokak köpekleri zamanla sokaklarda adeta bir terör unsuru haline gelerek vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin çok sayıda ilinde başıboş köpeklerin saldırıları nedeniyle başta küçük çocuklar olmak üzere birçok kişi hayatını kaybederken yüzlerce vatandaş da yaralandı. Özellikle İstanbul'da da büyük risk teşkil eden sokak köpekleri için valilik harekete geçti. Yapılan açıklamada köpeklerin ivedilikle toplanacağı kaydedildi.

Türkiye genelinde başıboş köpekler dehşet saçarken yaşanan olaylarda çoğu çocuk çok sayıda vatandaş yaralandı. Bazı vatandaşlar köpek saldırıları sonrasında kuduz olup hayatını kaybederken İstanbul'daki sahipsiz köpek sorunu için harekete geçildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KÖPEKLER HIZLA TOPLANACAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada sokak köpeklerinin hızla toplanacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği sahipsiz sokak köpeklerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması" gerektiği vurgulandı.

HER GÜN YENİ SALDIRI

20 Ağustos tarihinde Beykoz'da 6 yaşındaki çocuk başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Aynı mahallede oturan Hanife Bacı'nın ise, köpeklerden kaçtığı esnada yüksekten düşme sonucu ayak lifleri yırtıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK YARALANDI

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Umut Çakır ve kardeşi, babalarının çalıştığı işletmeye giderken mahalledeki başıboş sokak köpeklerini saldırısına uğradı. Saldırı sonucu küçük çocuk yere düşerek yaralanırken mahalleli hızlıca yardıma gelerek çocukları saldırıdan kurtardı. Hastaneye kaldırılan ufak çocuğa kuduz aşısı uygulandı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

AYNI KÖPEKLERDEN KAÇARKEN YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Mahallede bulunan başıboş sokak köpekleri aynı mahallede oturan Hanife Bacı'ya saldırdı. Bacı, köpeklerden kaçtığı esnada yüksek bir yere çıkarak kurtulmak istedi. Köpeklerden kurtulmaya çalışan kadın bu esnada düşerek bacağından yaralandı. Ayak lifinde yırtık olduğu tespit edilen kadının ayağı alçıya alındı. Yaklaşık 20 gündür evde yatan Hanife Bacı, Beykoz Belediyesi'nden köpekleri toplamadıkları için şikayetçi olacaklarını belirtti.

BİR SALDIRI DA RİZE'DE

Rize'de 5 yaşındaki bir çocuk babasının yanında başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olay, geçtiğimiz gün 21.40'ta Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışan babasına eşlik etmek için yanında bulunan 5 yaşındaki Yener Topçu, sokak ortasında başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Boynu dahil vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan minik Yener babasının kendisini çekerek bağırmasıyla köpeğin saldırısından kurtuldu.

Olay anını anlatan baba Emrah Topçu köpeğin koşarak geldiğini ve minik Yener'i bir anda baldırından ısırdığını dile getirerek "Gittik, binanın çöplerini aldık. Ondan sonra çocuğumla beraber gidiyorduk. Konteynerin yanına boşaltmaya. Yanımda duruyordu çocuğum; ben çöpleri boşaltıyordum. Baktım bir anda köpek koşmaya başladı çocuğun üstüne. Baldırından kaptı önce. Köpeğe vurunca çocuk sürüklendi. Sürüklenince döndüm, çocuğun yanına yani dönmezsem tam ağzını açmıştı. Boyun kısmından tutup parçalayacaktı çocuğu. Ondan sonra anlamadık ne olduğunu, hastaneye gittik hastanede müdahalede bulundular" dedi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KÖPEK SALDIRISINDA ÖLDÜ!

RANA BEBEK ÖLMÜŞTÜ

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bunun bir örneği daha Mart ayında Konya'da yaşandı.

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

YARALI BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

