İstanbul’da sokak köpekleri için yeni karar! Valilik duyurdu: İvedilikle toplanacak

5 yaşındaki Yener Topçu başıboş köpeklerin saldırısına uğradı (İHA)

BİR SALDIRI DA RİZE'DE

Rize'de 5 yaşındaki bir çocuk babasının yanında başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olay, geçtiğimiz gün 21.40'ta Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışan babasına eşlik etmek için yanında bulunan 5 yaşındaki Yener Topçu, sokak ortasında başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Boynu dahil vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan minik Yener babasının kendisini çekerek bağırmasıyla köpeğin saldırısından kurtuldu.

Olay anını anlatan baba Emrah Topçu köpeğin koşarak geldiğini ve minik Yener'i bir anda baldırından ısırdığını dile getirerek "Gittik, binanın çöplerini aldık. Ondan sonra çocuğumla beraber gidiyorduk. Konteynerin yanına boşaltmaya. Yanımda duruyordu çocuğum; ben çöpleri boşaltıyordum. Baktım bir anda köpek koşmaya başladı çocuğun üstüne. Baldırından kaptı önce. Köpeğe vurunca çocuk sürüklendi. Sürüklenince döndüm, çocuğun yanına yani dönmezsem tam ağzını açmıştı. Boyun kısmından tutup parçalayacaktı çocuğu. Ondan sonra anlamadık ne olduğunu, hastaneye gittik hastanede müdahalede bulundular" dedi.

RANA BEBEK ÖLMÜŞTÜ

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bunun bir örneği daha Mart ayında Konya'da yaşandı.

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

YARALI BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.