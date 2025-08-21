İstanbul’da sokak köpekleri için yeni karar! Valilik duyurdu: ivedilikle toplanacak

Kontrolsüz şekilde çoğalan sahipsiz sokak köpekleri zamanla sokaklarda büyük risk haline gelerek vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin çok sayıda ilinde başıboş köpeklerin saldırıları nedeniyle başta küçük çocuklar olmak üzere birçok kişi hayatını kaybederken yüzlerce vatandaş da yaralandı. İstanbul'da büyük risk teşkil eden sokak köpekleri için Valilik harekete geçti. Ayrıntıları Ahmet Nazif Vural aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN