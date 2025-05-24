Kayseri'de köpek saldırısı: 6 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin önünden geçen 6 yaşındali M.L., bahçede bulunan sahipli köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin fark etmesiyle küçük çocuk son anda kurtarılırdı. Yaralanan M.L. olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 05:22

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Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

M.L. (6), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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