CHP’de koltuğu koruma telaşı! ’Şaibeli kurultay’ sancısı

Geçtiğimiz ay yeni bir tartışmayı tetikleyen parti yönetimi, 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu beklemeden kongre takvimini ilan etmiş, 13 Ağustos'ta ise mahalle delege seçimleri başlamıştı. Parti içi muhalefet bu hamleyi, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" ve "tasfiye operasyonu" olarak yorumlarken, kulislere düşen son iddia, iki cephe arasındaki gerginliği daha da artırdı.