CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu

CHP'de yaşanan iç kriz giderek büyüyor (Sabah)

"ALLAH BELANIZI VERSİN" SESLERİ



Sabah'ın haberine göre 1 hafta önce başlayan delege seçimleri kapsamında en sert arbede, Samsun Atakum'da yaşandı. İlçede yapılan seçimlerde, iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında CHP İlçe Başkanı Adem Kürek'in "Allah belanızı versin" diyerek tepkisini dile getirmesi gündem oldu.

Bir kişinin beyin kanaması geçirdiği kavgada tekme atılan isimlerden birinin de ilçe başkan adaylarından Şevket Özkaya olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.