CHP'deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 09:12 Güncelleme: 19.08.2025 09:29
CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu

CHP’de parti yönetimi ile iç muhalefet arasındaki çekişme mahalle delege seçimlerine de yansıdı. Seçimler öncesinde sözlü tartışmalarla başlayan gerilim, 13 Ağustos’tan itibaren birçok ilde zaman zaman kavgaya dönüştü. Bazı bölgelerde partililer birbirinden şikayetçi olurken, kimi yerlerde yaşanan gerginliklere polis müdahale etmek zorunda kaldı.

CHP'de parti yönetimi ile iç muhalefet arasındaki bilek güreşi, mahalle seçimlerine kadar indi. İki kanat arasında seçimler öncesi başlayan söz düellosu, 13 Ağustos'un ardından birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü.

CHP'de yaşanan iç kriz giderek büyüyor

"ALLAH BELANIZI VERSİN" SESLERİ

Sabah'ın haberine göre 1 hafta önce başlayan delege seçimleri kapsamında en sert arbede, Samsun Atakum'da yaşandı. İlçede yapılan seçimlerde, iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında CHP İlçe Başkanı Adem Kürek'in "Allah belanızı versin" diyerek tepkisini dile getirmesi gündem oldu.

Bir kişinin beyin kanaması geçirdiği kavgada tekme atılan isimlerden birinin de ilçe başkan adaylarından Şevket Özkaya olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

CHP'deki gerilimde yumruklar ve tekmeler havada uçuştu

İZMİT'TE YER KAVGASI

İzmit'teki seçimlerde ise yer kavgası çıktı. Edinilen bilgilere göre, Alikahya Fatih Mahallesi seçiminin İzmit İlçe Binası'nda yapılmasına tepki gösteren bir kişi ile belediye yetkilileri arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.

Diğer partililerin de kavgaya karışmasıyla durum kontrolden çıktı. Yaşanan olay sonrası partililer uzun süre sakinleşmekte zorlandı.

CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu

ERZURUM'DA HİLE İDDİASI

Erzurum Palandöken'deki seçimler de muhalif kanadın tepkisine sebep oldu. Palandöken İlçe Başkanlığı'nın delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişiminde bulunup usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Atılan bu adıma sert tepki gösteren muhalifler, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek parti tüzüğünün çiğnendiğini öne sürdü.

CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu CHP’deki iç çekişme sokağa taştı: Tırmanan gerilimde yumruklar konuştu
